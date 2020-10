Général Namory Traoré : ”l’état militaire exige en toute circonstance et à tout lieu discipline, loyauté, disponibilité, neutralité et esprit de sacrifice”

A l’occasion de la « Semaine du Soldat 2020 », nos équipes ont eu un entretien avec le Général Namory Traoré, chef d’Etat – Major général des Armées…

Mon Général, pouvez – vous nous parler des acquis enregistrés courant l’année 2020 au sein de votre organisme de commandement ?

Général Namory Traoré : Les acquis enregistrés courant 2020 sont entre autres : le recrutement national, l’acquisition d’équipements et de matériels au profit des Forces armées, la préparation du déploiement du bataillon Gangan 6 au compte de la MINUSMA au Mali, la formation et l’entrainement du Groupement des Forces Spéciales et la section de déminage, grâce à l’appui de certains partenaires.

Parlez – nous de la stratégie utilisée par le commandement dans la lutte contre la pandémie de covid -19 ?

La direction générale du Service de santé des armées en rapport avec l’ANSS a mené des actions très concrètes dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid – 19. On peut citer : l’appui logistique à travers la direction générale du Train et garages, le transport des matériels sanitaires ; le soutien sanitaire à travers le Centre de traitement épidémiologique du camp Alpha Yaya ; la mobilisation des ressources humaines à travers un partenariat entre le Service de santé des armées et l’ANSS. Des instructions ont été données à la direction générale du Service de santé des armées pour la mise à disposition de l’ANSS de nos médecins, biologistes et pharmaciens. Il faut également souligner l’utilisation des infrastructures militaires, des centres d’instruction du Km36 et l’Ecole de gendarmerie de Sonfonia comme des centres de prélèvement. Il y a aussi la formation des formateurs et 250 pères éducateurs au niveau des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sensibilisation du personnel militaire et paramilitaire contre le Covid-19

Justement comment se prépare l’après Covid-19 ?

C’est à travers la relance et la poursuite du plan d’action de l’Etat-major général des Armées qui s’articule sur : la formation ; l’instruction ; l’entrainement ; l’acquisition de nouveaux équipements et es actions civilo-militaires.

Votre message à l’occasion de cette fête anniversaire de l’armée le 1er novembre…

L’armée guinéenne est une armée républicaine au service de la nation. C’est raison pour laquelle l’état militaire exige en toute circonstance et à tout lieu discipline, loyalisme, disponibilité, neutralité et esprit de sacrifice. C’est l’occasion pour moi de rendre un hommage mérité aux pères fondateurs de l’armée guinéenne, des prières pour ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd’hui et formuler des souhaits de meilleure santé aux compagnons d’armes qui sont sur leurs lits de malade

C’est l’occasion de souhaiter bonne fête au président de la république, chef suprême des armées, au ministre d’Etat chargé des affaires présidentielles, ministre de la défense nationale et à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité. Bonne fête, que Dieu bénisse la Guinée.