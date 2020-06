Général Sékouba Konaté : ”c’est l’ambassadeur Henshaw qui a parlé de moi au congrès américain…’’

Les hommages à l’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée Simon Henshaw se multiplient. Depuis Paris, en France, l’ancien président guinéen de la transition le général Sékouba Konaté a salué la mémoire d’un ‘’homme exceptionnel et travailleur’’.

D’une voix attristée, le général Sékouba Konaté -qui a joint Mediaguinee mercredi- a présenté ses condoléances suite au décès mardi du diplomate américain à Conakry des suites d’une ‘’crise cardiaque’’.

« Simon Henshaw est un homme exceptionnel et très démocrate. Je retiens de lui un travailleur qui a respecté les droits de l’homme et les libertés individuelles. C’est lui qui a parlé de moi au congrès américain après l’ancienne ambassadrice, la reine de la démocratie guinéenne [Patricia Moller, 26 mars 2010, 12 septembre 2012]. Donc, je présente mes condoléances au peuple américain, à la famille du défunt et à ses proches », a dit El Tigre, au bout du fil.

Par ailleurs, le général Konaté a remercié les pays comme la France, l’Angleterre et aussi l’Allemagne qui lui ont ouvert leurs frontières en 2010.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57