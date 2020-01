Général Sékouba Konaté : “le terrorisme sera vaincu dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel”

Le plus grand défi reste la consolidation des positions jadis occupées par les rebelles ADF dans la région de Beni. Et la Monusco indique apporter des appuis logistiques en fonction des besoins de l’armée congolaise.

À la Une des journaux allemands, on peut noter le débat énergétique en Allemagne et le répit dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les deux pays ont signé un nouvel accord.