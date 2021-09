“Le général Toto a souffert des malintentionnés… Dadis lui a présenté des excuses”, révèle le gouverneur Gharé

Après avoir rejoint sa dernière demeure, le Général Mamadou Toto Camara, l’une des figures emblématiques de l’armée guinéenne a eu beaucoup d’hommages dus à son rang de militaire intègre.

C’est le cas du Gouverneur de la région administrative de N’zérékoré, Général Mohamed Gharé, qui, au cours d’un entretien accordé à notre rédaction hier mardi, est revenu sur les mérites du Général de corps d’armée, Mamadouba Toto Camara qui a connu des turbulences à un moment donné.

« J’ai un état d’âme de la tristesse en tant qu’ancien directeur général de la police nationale, en tant qu’ancien collaborateur du Général de corps d’armée Mamadouba Camara Toto. J’ai le devoir et la reconnaissance de faire le présent témoignage à l’occasion de son décès. Le Général fut un grand homme, un rassembleur, un philanthrope. L’homme qui a laissé ses intérêts personnels au profit du peuple. Le Général Toto est arrivé à la tête du département de la Sécurité, à un moment où la police avait beaucoup de difficultés. Il avait été celui là qui a redonné à la police, une partie de ses attributions qu’elle avait perdues, mais ça conformément au respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

Le Général Toto a tout partagé avec ses collaborateurs. Il s’est mis à la disposition de la sécurité guinéenne, de la police. Et il faut le rappeler d’ailleurs que 80 pour cent des réalisations en son temps ont été faites par lui. Je peux citer entre autres : les 2 immeubles qui sont dans la cour du ministère de la sécurité ; les 80 pour cent des CMIS à Conakry qu’à l’intérieur du pays et beaucoup de commissariats centraux qui constituent ses œuvres. Et au plan social, comme je l’ai dit plus haut, il était plus un philanthrope, rassembleur qui a aimé tout son pays, les corps habillés et tout court, le Guinéen. A un moment donné de son histoire, il a souffert des personnes malintentionnées qui lui ont prêté des attitudes qui étaient loin de lui. Vous vous souviendrez, chers Guinéens, que la police à un moment donné a reçu une de ses anciennes commandes. Il s’agissait d’un conteneur qui était arrivé au camp Alpha Yaya Diallo. Dans ce conteneur, il n’y avait que les matériels de communication de la police nationale. Mais ceux qui voulaient déstabiliser le pouvoir à l’époque, l’ont accusé par rapport à cette situation indiquant que dans ce conteneur se trouvaient des armes pour faire un coup d’État. Ce qui s’est passé par la suite, vous connaissez mieux que moi. Mais les faits sont têtus. L’histoire a donné raison au Général Toto. Ce conteneur a été ouvert, il n’y avait que le matériel de la communication de la police. Il n’y avait pas trace d’une seule arme. Le président du CNDD, le Capitaine Moussa Dadis Camara lui a présenté des excuses au nom de l’armée. Le Général Mamadouba Toto Camara était un homme humble, il ne voulait pas que le sang d’un Guinéen se verse sur le sol de la Guinée. En le perdant, la Guinée perd un digne fils qui a été utile. En le perdant, l’armée perd un homme de valeur et engagé C’est pourquoi je ne pouvais pas garder ce silence sans faire ce témoignage en priant le Tout-Puissant Allah pour le repos de notre illustre disparu. Que Dieu fasse que nous ayons beaucoup de Mamadouba Toto Camara. », a confié le gouverneur Mohamed Gharé.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

