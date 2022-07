Genre équité : le ministre de la Justice Charles Wright reçoit les responsables du service Genre et Équité des différents départements

Le ministère de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits l’Homme a rencontré dans la matinée de ce vendredi 15 juillet, dans la salle de conférence dudit ministère, les chefs de service Genre et Équité dans les différents départements ministériels. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre des réunions tournantes. Les échanges ont porté essentiellement sur les questions de genre et d’équité et des droits de l’homme.

Mme Condé Mama Adama Keïta, responsable du Genre et Équité au département de la Justice et des Droits de l’homme, qui a souhaité la bienvenue à ses homologues est revenue sur les objectifs de cette rencontre. « On est là pour parler des violences faites aux femmes parce que les femmes et les filles sont victimes de beaucoup de violences. Combien de fois avons nous vu des petites filles victimes d’abus sexuel et des cas récurrents de viols. Voilà entre autres des questions que nous allons discuter avec le ministre et voir comment il peut nous aider à ce que les coupables soient condamnés », a-t-elle rappelé.

Poursuivant, Hadja Aissatou M’Bara Diallo, cheffe service Genre et Équité au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, dans une interview qu’elle a accordée aux médias, a déploré la faible représentation des femmes et filles dans les différents départements et instances de prise de décisions. « Les questions de genre c’est des questions des droits de l’homme. Donc on s’est dit dans le cadre de nos réunions tournantes, cette fois-ci de venir au département de la Justice pour attirer l’attention du ministre Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme sur la situation des questions de genre que nous voulons vraiment. Si nous présentons nos statistiques, par exemple si on prend les statistiques des femmes et filles dans l’enseignement supérieur et y compris les enseignants chercheurs par rapport aux pays de la sous-région, si on est ensemble on a même peur de parler de nos statistiques ».

Très engagé pour des questions d’égalité, le ministre Alphonse Charles Wright a fait savoir qu’à la différence des autres départements, le département de la Justice est aujourd’hui un département qui s’occupe des questions des droits de l’homme. Et lorsqu’on parle des droits de l’homme, on parle du droit à l’égalité de tous. « Donc ce qui veut dire lorsqu’il s’agit des questions de genre et d’équité, ce sont des questions qui intéressent notre département et sachez que nous n’allons jamais baisser les bras pour apporter notre soutien et notre appui par rapport à tout ce que vous avez soulevé comme difficulté pour que désormais les questions de genre et d’équité soient des questions qui seront d’actualité et d’intérêt national », a-t-il expliqué devant ses hôtes, avant d’ajouter ceci: « Il faudrait quand même signalé 2 choses: la première, il faudrait que vous-mêmes, vous puissiez déterminer ensemble des plans d’action qui visent à identifier les problèmes de genre en tenant compte de la particularité de chaque domaine d’action. Lorsque ce plan d’action quantifié dans le délai avec les moyens que vous comptez dégager, je crois que nous en tant que ministère de la Justice et des droits de l’homme, nous trouverons écho favorable pour pouvoir les examiner pourquoi pas être le porte-parole auprès des partenaires bi et multilatéraux pour que les questions de genre soient aussi prises en compte dans les différentes décisions du gouvernement guinéen », a recommandé le ministre de la Justice Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme et vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Mamadou Yaya Barry