Gestion de la frontière Guinée-Mali : la rencontre de la commission technique mixte s’est ouverte, à Bamako

Il s’est ouvert ce mercredi matin, dans un hôtel de Bamako (Mali), la rencontre de la commission technique mixte Mali-Guinée pour une gestion concertée des frontières.

La délégation guinéenne est conduite par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général de division Bouréma Condé. Elle a en son sein des directeurs nationaux (DNAT, DNRAF), des membres de la Commission nationale des frontières, des administrateurs territoriaux (les gouverneurs de Kankan, Faranah et Labé ; les préfets de Siguiri, Mandiana et Dabola).

Dans son intervention de circonstance, M. Ladji Sogoba, le Directeur national des frontières du Mali, a remercié l’équipe qui a effectué la mission conjointe de reconnaissance du 1er au 15 Mai 2019. C’est Mr Gérôme Diakouo, Coordinateur régional du projet d’Appui au programme frontière de l’Union Africaine qui a indiqué que ledit projet vise à transformer les frontières africaines, non pas en zones potentiellement conflictuelles, mais plutôt en espace de coopération transfrontalière.

M. Cécé Loua, le Directeur national de la Réglementation Administrative et des frontières de la Guinée, s’est réjoui de la qualité de l’accueil et de l’hospitalité dont a fait l’objet sa délégation durant son séjour au Mali. Il a réitéré la volonté de la Guinée et du Mali à mettre en synergie leurs efforts pour relever les défis engendrés par la colonisation qui a créé des frontières artificielles entre les deux États frères.

À l’issue des travaux de la première rencontre qui s’est tenue en 2019, des résultats ont été obtenus.

Kéniéba et Tougué

Sur ces deux côtés, le point double, côté Sénégal, a été reconnu et répertorié à partir des coordonnées sur le terrain. Sur cette partie, le tracé est consensuel et adapté.

Bafing-Makana et Dinguiraye

Le tracé de la ligne-frontière sur la feuille de Bafing-Makana jusqu’à la fin du premier tronçon de cette feuille est consensuel et adapté. Cependant, sur la feuille de Dinguiraye, à partir de la source du Kouloun-ko jusqu’à la fin de la feuille de Dinguiraye, l’arrêté N° 2728AP du 27 Novembre 1935 a été différemment interprété par les deux parties.

Pour la partie guinéenne, la ligne suit le cours du marigot (affluent du Bafing) au nord du mont Ségou. Mais pour la partie malienne, c’est le Boudibaga qui est affluent du Bafing, dont la source est au nord du mont Ségou, qui est la ligne-frontière.

Sirakoro

Le tracé de la ligne-frontière a été effectué suivant la carte uniquement. Cependant, pour sa validation, la partie guinéenne estime qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches documentaires unilatérales sur le tracé fait suivant la carte en vue de retrouver les textes juridiques afférents à ce tronçon.

Bamako ouest

Bamako ouest fait l’objet d’une recherche documentaire unilatérale.

Une rencontre interministérielle est prévue ce vendredi pour la clôture et l’adaptation définitive des documents.

Moussa Oulen Traoré

00223 91 89 56 37