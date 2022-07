Gestion des déchets : la France fait un prêt de 50 millions d’euros à la Guinée

Le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) est à pied d’œuvre pour débarrasser la Guinée des déchets. C’est dans ce cadre que le département dirigé par Mory Condé a obtenu de la France, à travers l’agence française de développement (AFD) et l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone, un prêt de 50 millions d’euros pour la gestion des déchets.



Selon le ministre Mory Condé, ce montant servira pour construire le centre d’enfouissement des déchets solides, à Baritodé, dans la commune rurale de Kouria, dans la préfecture de Coyah.

« La France met à disposition cinquante (50) millions d’euros en faveur de notre pays. Le montant va servir à la construction du centre d’enfouissement des déchets solides à Baritodé, dans la commune rurale de Kouria (Coyah). Un accord de financement a été signé à cet effet ce mardi 26 juillet 2022 entre la République de Guinée, l’AFD et l’Ambassade de France en Guinée », a annoncé Mory Condé, à travers sa page Facebook.

Avec ce montant, le MATD souligne que : « La finalité du projet est de bâtir sur cent (100) hectares, un centre moderne pour une capacité de production journalière de près de mille huit cent (1.800) tonnes d’ordures avec un système efficace de traitement durable et de valorisation des déchets organiques ».

La semaine dernière, à travers un communiqué, le MATD a réinstauré les samedi d’assainissement pour faire face aux ordures et tas d’immondices qui avaient d’assaut la capitale guinéenne, il y a quelques semaines.

Sadjo Bah