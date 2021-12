Gestion des élections confiée au MATD? « Aujourd’hui, on n’a pas les moyens de se défendre face au CNRD” (Mamadou Sylla)

À travers un décret lu hier à la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), le président de la transition a pris la décision de confier désormais l’organisation des élections politiques et référendaires en Guinée au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD). Ce qui n’est pas du goût des acteurs de la classe politique guinéenne.

Dans la matinée de ce vendredi 31 décembre, un des reporters de Médiaguinée a rencontré le Président de l’UDG, Elhadj Mamadou Sylla, qui n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a fait savoir que c’est une surprise pour eux, tout en soutenant que pour prendre certaines décisions politiques, ils devraient être consultés.

« C’est une très grande surprise pour la classe politique. Vous le savez, il y a 4 jours, on s’est retrouvé ici avec toute la classe politique guinéenne, en tout cas les plus grands partis non des moindres, pour enterrer la hache de guerre. À cet effet, un mémo a été paraphé et déposé aux nouvelles autorités, parlant de notre inquiétude par rapport à la gestion de notre pays. Nous avons déploré également le traitement infligé à la classe politique. Parce qu’aujourd’hui, nous ne sommes pas pris en compte, on est rejeté, on ne sait rien de tout ce qui se passe.», a déploré le président de l’UDG.

Poursuivant, cet acteur politique et président de la CORED a laissé entendre ceci: «normalement, ces choses ne devraient pas être faites sans une consultation avec la classe politique guinéenne. Nous le regrettons parce qu’aujourd’hui on n’a pas les moyens de se défendre contre le CNRD. Même s’ils ont pris le pouvoir par les armes, ils ont tout, y compris l’argent du pays et nous, nous sommes trop vulnérables par rapport à eux. Si on avait des recours à faire en Guinée par rapport à ça, on allait le faire. Il faut savoir que le pays c’est pour nous tous, il faut qu’on dialogue. Il ne faut pas qu’à chaque fois on voie les décrets qui tombent sur nous et qu’on est obligé d’accepter…Je pense, avant que ce décret là ne tombe, on devrait être consulté pour qu’on donne notre avis. Mais moi je pense que tout ce qu’ils sont en train de faire aujourd’hui ils le font pour la classe politique, parce qu’au finish c’est nous qui serons sur le terrain, c’est nous qui serons candidats.»

Pour finir, l’ex-chef de file de l’opposition de la neuvième législature dissoute s’est interrogé sur la capacité du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) à faire face à cette tâche « Le souci qu’on a est de savoir est-ce que le MATD a l’expertise en la matière, parce comme vous le savez partout dans la sous-région, c’est la CENI qui est adoptée pour gérer les élections. Même si le MATD se mêle, c’est de façon mixe, comme le Sénégal par exemple.», dit-il, avant d’ajouter ceci: « Ils [Les nouvelles autorités] ont dit qu’ils ne sont pas candidats mais vous savez l’être humain a une sensibilité, on les croit jusqu’à maintenant mais on ne sait pas ce qui va arriver d’ici la fin de la transition.»

Pour discuter profondément autour de cette décision prise par les nouvelles autorités, le président de l’UDG fait remarquer qu’il faudrait que la toute la classe politique se retrouve ensemble pour tirer les leçons, avant de dire peut-être quelque chose.

Mamadou Yaya Barry

