Gestion du budget de l’Assemblée : ‘’ce sont des députés qui ont inventé que le budget est géré par 3 têtes (Kory Kondiano)

Au cours de la conférence de presse que le président de l’Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano a animé ce lundi, 3 février 2020, la question relative à la gestion du budget de cette institution est revenue à plusieurs reprises.

Sur la question, le patron de l’Assemblée nationale est revenu sur ce que le règlement dit en la matière : « La gestion financière de l’Assemblée nationale, c’est vrai qu’elle ne vient pas des journalistes. La question est venue de nos collègues députés qui ont passé la plupart du temps à critiquer avec des contre-vérités cet aspect du fonctionnement de l’Assemblée nationale. En disant que la gestion, c’est Damaro ou c’est le questeur Bernad Keita (…) Je vais vous dire une chose, les dispositions du règlement intérieur relatives à la gestion financière de l’Assemblée nationale sont contenues dans l’un des articles de ce texte organique. Et le règlement intérieur consacre une disposition où il est clairement dit que le budget de l’Assemblée nationale qui est préparé par l’Assemblée nationale est soumis à la commission économique et financière pour information et qui peut éventuellement donner un avis sur ce budget au bureau de l’Assemblée. Le bureau peut retenir cet avis ou pas. Une fois que cela est fait, c’est discuté au niveau du bureau de l’Assemblée puis, envoyé au Ministère de l’Economie et des Finances et au Ministère du Budget qui doivent le transcrire en l’état dans le budget général de l’Etat.

Ensuite, il y a une disposition qui dit que l’ordonnateur principal du budget de l’Assemblée nationale est le président de l’Assemblée nationale. Dans le règlement intérieur, il est que les ressources provenant de ce budget sont mises à la disposition de l’Assemblée nationale par trimestre. Et lorsque la subvention trimestrielle tombe, elle tombe au niveau du compte de l’Assemblée nationale à la Banque Centrale. Le compte de l’Assemblée nationale à la Banque Centrale est géré avec une double signature, c’est-à-dire la signature du président de l’Assemblée nationale en tant que l’ordonnateur principale et celle du questeur (…) Donc, personne ne se cache dans un petit trou au niveau cet espace qui a été affecté à l’Assemblée nationale pour son fonctionnement pour décider qu’il va dépenser tel ou tel autre montant comme il veut. J’ai entendu beaucoup de choses mais soyez rassurer que les choses ne se passent comme certains le racontent. A votre décharge mes chers journalistes, ce sont des députés qui ont inventé cette histoire que le budget de l’Assemblée nationale est géré par trois têtes à savoir Damaro, le questeur et le président de l’Assemblée nationale… »

Youssouf Keita

