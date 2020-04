Gestion du Covid-19 en Guinée : Dorah Aboubacar Koita de la société civile écrit au Premier ministre

(…) Notre pays, à l’instar de tous les pays du monde, fait face à un ennemi très dangereux, contagieux et invisible appelé Coronavirus COVID-19 qui nous livre une guerre sanitaire sans précédent et menace sérieusement les fondements de notre République.

En effet, je voudrais vous exprimer mon soutien personnel et celui des Organisations de la Société civile auxquelles j’appartiens dans ce combat contre le COVID-19, vous interpeller sur la gestion de plus en plus contestée qui est faite de cette pandémie et attirer votre attention sur la sous-information ou la faible prise de conscience de nos compatriotes par rapport à la menace de la pandémie malgré les actions de préventions et de ripostes annoncées par votre gouvernement. (…)