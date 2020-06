Gestion du FNDC. En pleine conférence, Diallo Souleymane contrarie Dansoko du CNT : “c’est strictement une manipulation’’

Alors que le collectif des membres du Conseil national de la transition (CNT) tenait sa conférence, le doyen Souleymane Diallo, patron du Groupe de presse Lynx-Lance, s’est vite levé pour démentir ce que disaient Aboubacar Dansoko et ses collègues assis du haut de la tribune. Les conférenciers dénonçaient la mauvaise gestion du FNDC et leur désolidarisation de toutes manifestations politiques en cette période de crise sanitaire.

Pour le fondateur du groupe de presse lynx-lance et Lynx Fm, « Les membres du collectif n’ont jamais adhéré à ce qui a été dit dans cette salle par ces soit- disant membres du collectif du conseil national de la transition (CNT). Et, ça n’a jamais été le cas. Les membres du collectif n’ont jamais adhéré à ce qu’il a dit ici. On n’y adhère pas et on n’y adhérera pas. Ça c’est strictement une manipulation de Aboubacar Dansoko. »

Les membres du CNT présents dans la salle, ont tout de même annoncé avoir pris acte de la mise en place d’une nouvelle Constitution et l’installation des députés de la 9e Assemblée nationale.

Mohamed Cissé