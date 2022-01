Gestion du processus électoral transitoire en Guinée (Elhadj Dembo Sylla)

Avant le 05 septembre 2021, il ya beaucoup de démocrates guinéens et guinéennes qui sont allés à la mort dont beaucoup y ont malheureusement laissé la vie.

Aujourd’hui nous sommes en période transitoire, l’administration des élections doit être un processus inclusif entre les organes de la transition, les partis politiques et les structures techniques d’appui.

Les récentes déclarations du gouvernement à travers son porte parole sur le choix du ministère pour la gestion des prochaines élections à l’insu des partis politiques est un acte unilatéral porteur de risques et d’instabilité.

Le porte-parole du gouvernement doit savoir que de nos jours et du fait que l’administration du territoire a été longtemps écartée des activités réelles des processus électoraux il n’y a aucune compétence technique en son sein en la matière. Ce n’est qu’une collaboration étroite entre la classe politique, le MATD et les compétences humaines ayant acquis l’expertise sur le terrain sous les auspices de l’ancienne CENI qui peut permettre des résultats crédibles et acceptés de tous.

À priori, et à l’intention du porte parole du gouvernement, il ne saurai y avoir aucune confiance des acteurs politiques vis-à-vis du MATD si elle s’arroge exclusivement ces attributions.

La désignation du MATD d’ailleurs, est une violation de la Charte de la transition et du contenu de la feuille de route du premier ministre où on clamait plutôt « la mise en place d’un organe de gestion des élections ».

Donc, vivement, pour la paix et la cohésion nationale, que chacun et tous œuvrent au maintien et à la consolidation de la paix dans le respect et la considération mutuelle.

Pour la paix et l’harmonie et du fait de la dissolution de la CENI les acteurs qui doivent intervenir directement et inclusivement dans l’administration des opérations électorales doivent être :

Le MATD,

Les Partis politiques,

La Cour suprême,

Les tribunaux de 1 ère instance,

instance, La HAC.

En plus de leur implication les Partis politiques seront chargés surtout du contrôle et de la supervision des différentes élections car c’est eux qui sont concernés par les compétitions et leurs résultats.

La caution d’une élection réussie résulte de l’implication effective des Partis politiques dans toutes les étapes, il ne saurai en être autrement.

II est plus que urgent que le gouvernement de transition accorde du respect et de la considération à leurs compatriotes politiciens qui humainement et de par leurs positions respectives, le méritent.

Aujourd’hui, il a en face une Mouvance politique bien structurée, organisée en des coalitions et intercoalitions solides comme l’ANAD de Elhadj Cellou Dalein, la CORED de Elhadj Mamadou Sylla, l’ADC BOC de Dr Ibrahima Sory Diallo et quatre autres.

Est il besoin encore pour notre pays que la Classe politique n’accède à ses droits légitimes que par la rue ?

Sans nul doute que les acquis de la situation actuelle sont les résultats des manifestations populaires de près d’une dizaine d’années dont le point culminant du déboulonnage a été l’événement du 05 septembre 2021 contre le régime de la 3ème République qui s’est muré dans la négation de ses vis-à-vis politiques.

Notre orgueil national doit nous forcer à utiliser dorénavant les voies pacifiques, de concertation et d’échanges constructifs et surtout la considération et le respect dus à l’autre.

Puisse le gouvernement de transition améliorer son mode d’actions en évitant de mettre la Classe politique devant les faits accomplis ; faute de quoi, la vie politique se déroulant comme dans un système de vases communicants, risque de se boucher dans un des entonnoirs.

Et pour la morale, il faut retenir que : « La faiblesse de la force c’est de ne croire qu’à la force » .

Que Dieu Tout Puissant donne la force aux volontés de dialogue et de concertation.

Elhadj Dembo Sylla

Juriste/Diplomate/Politique