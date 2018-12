Gestion des ordures : 18 groupements d’intérêt économique évoluant dans la commune de Ratoma outillés

Le ministre en charge de la Jeunesse et de l’Emploi, Mouctar Diallo à la tête d’une délégation de son département a procédé ce lundi 31 décembre 2018, à la clôture de la session de formation des responsables de 18 groupements d’intérêt économique (GIE) évoluant sur l’axe Hamdallaye-Bambeto-Cosa, dans la commune de Ratoma.

L’initiative est du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes avec l’appui financier du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), dans le cadre la capture du dividende démographique.

Durant deux jours de travaux intenses, les participants au nombre ont été outillés dans les notions relatives à entrepreneuriat jeune, à la connaissance du cadre juridique de la gestion des déchets en Guinée, à la création d’un groupement d’intérêt économique ainsi qu’à la connaissance du volet opérationnel de mise en œuvre d’un projet d’assainissement, le tout dans une logique d’approbation professionnelle de l’action qu’ils sont appelés désormais à mener sur le terrain avec un engagement citoyen.

Selon l’un des formateurs du nom de Gaoussou Keita au cours de cette session de formation, les participants ont discuté, au-delà du contexte technique du sujet, du civisme, de la citoyenneté et de l’esprit d’entreprise.

« Personne ne doit sous-estimer ses activités qui existent en chacun de nous. Ils ont posé leurs préoccupations et nous avons estimé avoir répondu à leurs préoccupations, et nous nous sommes mis également à leur disposition tant qu’ils le voudront pour venir », dira-t-il entre autres.

Du côté des participants, leur porte-parole, Mamadou Saliou Baldé assure que le contenu des modules était pertinent. « En plus des outils que nous avons reçus sur les techniques concernant la gestion des ordures des GIE et de comment entreprendre, nous sollicitons l’accompagnement notamment en termes d’appui technique et financier, de facilitation dans l’obtention des documents administratifs, une reclassification des zones d’intervention des GIE de collectes d’ordures… »

Au nom du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population en Guinée, Abdourahmane Sagnane, le chargé des programmes a estimé que cette session de formation est symptomatique de l’engagement commun du ministère de la Jeunesse et de son institution auprès des jeunes.

« Cette session de formation s’inscrivant dans le cadre de l’initiative d’opérationnalisation du DD (dividende démographique) dans certains quartiers de la commune de Ratoma, a démontré de manière éloquente, notre engagement collectif. Je veux bien parler de l’engagement du ministère de la Jeunesse et celui de l’UNFPA d’œuvrer pour l’épanouissement des jeunes qui incarnent l’espoir et l’avenir », a-t-il mentionné entre autres.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Mouctar Diallo a renvoyé les participants à leurs responsabilités en ces termes : « Les connaissances apprises et acquises au cours de cette formation doivent faire désormais de chacun de vous fondateurs d’une entreprise dans le domaine de l’assainissement. Je m’emploierai personnellement à tout mettre en œuvre pour l’optimisation des résultats visés par cette initiative, initiative pour laquelle je souhaite également l’implication des partenaires en vue d’une synergie d’action… »

Youssouf Keita