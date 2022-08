Ghana : il se tranche le pénis en rêvant qu’il coupe de la viande

Aïe. C’est une sieste qui fait mal. Alors qu’il rêvait qu’il découpait de la viande, c’est tout autre chose que ce Ghanéen découpait en réalité.

Alors qu’il faisait un long rêve dans lequel il découpait de la viande, un Ghanéen de 47 ans s’est tranché le pénis dans son sommeil. Il a été stabilisé par les médecins mais il doit subir une opération chirurgicale qu’il n’a pas les moyens de payer.

La frontière entre le monde des rêves et la réalité n’est pas toujours très claire pour certains dormeurs. C’est ce qu’a tristement découvert Kofi Atta lorsqu’il s’est tranché le pénis avec un couteau dans son sommeil. Agé de 47 ans, ce fermier Ghanéen, assoupi sur une chaise pour faire une petite sieste, rêvait simplement qu’il tranchait de la viande alors qu’il amputait en fait son sexe avec un couteau, rapporte le site Metro.be.

C’est la douleur qu’il ressent au niveau de ses organes génitaux qui réveille Kofi Atta. Pourtant, lorsqu’il regarde son entrejambe, la panique prend le dessus et il se met à hurler. Alertés par ses cris, plusieurs de ses voisins accourent et le trouvent couvert de sang, le pénis séparé du reste de son corps. Ces derniers appellent ensuite la femme de Kofi Atta qui arrive à son tour et découvre son mari dans cet état, avec son sexe à la main.

Un rêve si réel

Interrogé par nos confrères de la BBC, Kofi Atta raconte : « Je ne me souviens même pas de comment j’ai eu ce couteau en mains, moi-même je suis confus ». Complètement sous le choc, il poursuit en expliquant qu’il est resté longtemps dans un état proche de celui du rêve, ne différenciant pas réellement ce qui tient de la réalité et ce qui appartient au monde onirique. Une situation qui pourrait s’expliquer par une forme de parasomnie, un terme regroupant des troubles du sommeil comme le somnambulisme, les éveils confusionnels ou encore les terreurs nocturnes.

L’homme de 47 ans est ensuite pris en charge par les secours et les médecins lui administrent un traitement pour parer à l’urgence. Il doit toutefois subir une opération chirurgicale importante qu’il n’est malheureusement pas capable de payer pour l’instant.

Avec yahoo!