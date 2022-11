Gido Fulbhè, membre de CIFD et influent vlogueur mis aux arrêts !

Longtemps traqué, Mamadou Bailo Diallo « Gido Fulbè », membre de CIFD [coordination internationale du Foutah Djallon) -structure qui dit redonner à toute une communauté sa force et sa dignité par les armes- a été mis aux arrêts samedi à Koundara, ville située au nord du pays. La nouvelle a été annoncée par ses proches et agite la toile.

« Il a été arrêté alors qu’il faisait un live. Des hommes en civil se sont présentés à lui et l’ont arrêté. Il n’a opposé aucune résistance. C’est le pouvoir de Doumbouya [président de la transition] qui l’a arrêté et est actuellement en route pour Conakry avec les agents. Il n’a rien fait de grave. Prions pour lui car c’est un combattant pour la bonne cause », dit un proche de Gido Fulbè sur sa page Facebook.

Gido Fulbhè qui appelait à la lutte depuis le Sénégal, adulé également pour sa parfaite maîtrise du Coran, de la langue Poular et ses commentaires sur la vie quotidienne était ces derniers temps l’un des vlogueur les plus suivis par les Guinéens.

Dans ses nombreuses vidéos, il appelait au retour dans la région des fils du Foutah Djallon. Il incitait au travail de la terre et à la solidarité.

Récemment, il annonçait sans cesse sa traque par le pouvoir militaire guinéen. Son arrestation intervient après celle de Alpha Yaya Barry à Kolda. Ce dernier est présenté par les médias sénégalais comme un bras armé de la CIFD, dirigée par Modi Sory Barry dont le leadership est contesté par Gido Fulbhè qui l’accsue de « mauvaise gestion » et d’avoir transformé la structure en « tontine familiale », pour reprendre ses propres mots.

Sadou Sacko