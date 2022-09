Goumou déjà contesté. « Le Premier ministre n’est pas notre interlocuteur dans le cadre de dialogue »(Cellou Baldé, UFDG)

Le coordinateur des fédérations de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de l’intérieur du pays a, dans son passage, ce mardi 13 septembre, dans l’émission « Mirador » de la radio FIM FM, fait savoir que le Premier ministre de la transition en Guinée, Dr Bernard Goumou, n’est pas leur interlocuteur dans le cadre d’un dialogue entre les acteurs sociopolitiques concernés.

À l’en croire, le Premier ministre, en tant que membre du gouvernement et en tant que acteur du CNRD, il peut se mettre dans le dispositif pour faciliter le travail du médiateur de la CEDEAO.

En répondant à la question des chroniqueurs de ce talk-show, l’ancien député de l’UFDG croit savoir qu’il faut éviter l’amalgame parce qu’aujourd’hui dit-il, un Premier ministre n’a pas à relancer un dialogue. « Il y a un dialogue qui est en train de se mettre en place. Il y a un médiateur envoyé et accepté par le CNRD et qui a fait une première mission au niveau de l’ensemble des parties prenantes au processus de transition politique dans notre pays. Donc s’il y a bien entedu des échanges que le médiateur ou la CEDEAO doivent avoir avec le gouvernement de la République, cela ne peut se faire qu’à travers le Premier ministre. Aujourd’hui, je crois que pour nous acteurs politiques, le Premier ministre n’est pas notre interlocuteur dans le cadre de dialogue, il peut-être un élément du côté du CNRD et du gouvernement », a martelé ce responsable de l’UFDG.

Poursuivant, Cellou Baldé d’apporter plus de précision: « Dans le cadre des rencontres, le Premier ministre, s’il souhaite rencontrer les acteurs politiques, bien entendu il peut rencontrer les acteurs politiques que nous sommes, qui peuvent le recevoir. Mais je dis bien qu’il y a un dispositif qui est mis en place sur la base d’un processus depuis ces 12 ans et qui a abouti à l’envoi d’un médiateur de la CEDEAO. Et ce processus est engagé. Donc, je crois que le Premier ministre en tant que membre du gouvernement et en tant que acteur du CNRD, il peut se mettre dans le dispositif pour faciliter le travail du médiateur de la CEDEAO », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry