Gouvernance économique en Guinée : le Groupe de presse Lynx-Lance présente les résultats de ses enquêtes

Le Groupe de presse Lynx-Lance en collaboration avec OSIWA (Open Society Initiative for West Africa) a procédé ce mercredi 27 avril 2022, à la présentation des résultats de ses enquêtes sur la gouvernance économique en Guinée. C’était à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue dans les locaux de la Maison de la presse en présence de plusieurs hommes de médias.

Pour rappel, en 2022, ledit Groupe de presse a bénéficié d’un appui technique et financier d’OSIWA pour la mise en mise d’une cellule d’investigation spécialisée en crime économique en Guinée.

« Le projet était dirigé à l’époque par notre défunt administrateur adjoint, Mamadou Diallo brusquement arraché à notre affection l’année dernière », a introduit Mamadou Siré Diallo, rédacteur en chef du Lynx et la Lance, avant de demander à l’assistance d’observer une minute de silence pour le repos de son âme.

Ci-dessous résultat d’une des enquêtes

Hausse des taxes sur l’alcool et le tabac : Une difficile mise en œuvre

Après avoir longtemps hésité, la Guinée a augmenté les droits d’accise sur le tabac et l’alcool par l’adoption d’un Code général des impôts. Manière de se conformer aux normes de la CEDEAO et aux exigences des institutions de Breton-Woods. Reste à traduire ces réformes légales dans la réalité. Enquête.

Un jardin verdoyant de manguiers, d’orangers, de patates, de manioc, des chants d’oiseaux … Un endroit calme et paisible à redonner le goût de vivre à ceux qui, en vain, noient leurs soucis dans une bouteille, en fumant un joint ou une cigarette. En 2017, une équipe pluridisciplinaire (médecins, sociologues, juristes, activistes de la société civile) a ouvert à Dabompa (Matoto) le siège de la clinique SAJED (Service d’aide aux jeunes en situation difficile par la drogue). Objectif : accueillir, traiter et réinsérer des jeunes toxicomanes et drogués.

A l’intérieur de la clinque, notre regard s’arrête sur trois patients couchés sur des matelas étalés à même le sol. Parmi eux, Sako, 26 ans, diplômé. « Je me parlais et riais tout seul dans ma chambre, j’avais des maux de tête, mon taux de sucre est élevé, je suis hypertendu, explique-t-il. Je prenais toute sorte de drogue. Mon père a eu l’idée de m’emmener ici. Après mon traitement, j’ai recommencé à fumer. Je ne prenais pas convenablement mes médicaments. Raison pour laquelle on m’a ramené encore. Maintenant je n’ai que des vertiges à cause des médicaments que je prends ».

Sow, 23 ans, étudiant, confesse, après exercice de persuasion, avoir fumé du cannabis. « Je ne dormais pas, je me bagarrais avec mon petit-frère. J’ai retrouvé le sommeil depuis que j’ai commencé à suivre le traitement. Cela fait quatorze jours que je suis là et je n’ai pas fumé. Je le faisais pour oublier mes soucis : mes parents ne m’ont pas envoyé étudier en Europe. J’ai cessé les cours, sans m’en rendre compte. Je compte abandonner la drogue et retourner à la fac ».

Des ados dépendants

« Nous recevons des jeunes qui sont dans des états d’agitation, d’autres dépressifs ou encore qui veulent abandonner les substances psychoactives. Nous traitons des troubles psychiatriques de tout genre : la dépression, la manie, schizophrénie et le sevrage en alcool, cannabis, la cigarette qui fait partie des drogues mineures en raison de la dépendance. Les cas de cocaïne sont très rares », explique Dr Marie Koumbassa, médecin addictologue à la clinique SAJED. Si la tranche d’âge des patients varie entre 14 ans et 45 ans, les plus nombreux sont les adolescents qui, souvent, retombent dans les travers après leur traitement. « 90 % de nos malades viennent de l’intérieur du pays : Boké, Labé, Fria…J’ai reçu trois patients de 11 ans qui ont inhalé de l’essence et fumé du cannabis ».

Le lieutenant Dalton Loua, laborantin à la clinique SAJED, analyse en laboratoire dix sortes de drogues dont, outre celles précitées, le tramadol à la fois antalgique et drogue bon marché, en vente libre. Maigres moyens, médicaments coûteux et rares, la capacité d’accueil de la clinique (onze lits) est inférieure à la forte demande. Et le tabagisme est aujourd’hui un problème de santé publique préoccupant.

La CEDEAO, très exigeante

La 79e session ordinaire du conseil des ministres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, tenue à Abuja les 13 et 14 décembre 2017, a recommandé l’harmonisation des droits d’accise sur les produits du tabac dans l’espace CEDEAO. « Les Etats membres soumettent les produits du tabac aux droits d’accise, composés obligatoirement d’un droit ad valorem et d’un droit spécifique », précise l’article 6 de la convention. L’article 8 renchérit, le taux d’imposition doit être « supérieur ou égal à 50 % » du prix.

A titre comparatif, ce taux atteint 75 % au Maroc, contre 16 % (avant) en Guinée qui a ratifié la convention de la CEDEAO sur la hausse de la taxation du tabac. Les Marocains sont pourtant les plus gros fumeurs des citoyens de la CEDEAO (19% de taux de prévalence du tabagisme chez les adultes), à égalité avec les voisins léonais, selon des données de l’OMS.

Un lobby contre l’augmentation des prix ?

Selon des témoignages non confirmés, sous feu Lansana Conté, les importateurs du tabac s’engageaient à verser annuellement à l’Etat une certaine somme d’argent pour éviter des taxes exorbitantes. Ce genre de corruption et de pression ont dû survivre, croient les activistes de la société civile qui luttent contre le tabagisme. « Il y avait un lobby qui bloquait tout projet d’augmentation des taxes sur le tabac. Toutes les mesures prises jusque-là pour freiner la consommation du tabac n’avaient pas abouti. En France, beaucoup quémandent une mèche de cigarette parce qu’ils n’ont pas 10 euros pour s’acheter le paquet », explique Ibrahima Sory Cissé de l’ONG Génération sans tabac.

« Il était inconcevable que le tabac et l’alcool soient taxés de la même manière que les denrées de première nécessité, les produits alimentaires de base. La taxe sur le tabac est un moyen de renflouer les caisses de l’Etat », rappelle Yamoussa Bangoura, coordinateur du Service d’aide aux jeunes en situation difficile par la drogue (SAJED).

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs et buveurs

Depuis le 4 juillet 2021, la Guinée a finalement adopté un nouveau Code général des impôts. Le document de 274 pages a été promulgué par décret présidentiel d’Alpha Condé, le 21 juillet de la même année. C’est l’article 428 et suivants qui traitent la question des taxes sur le tabac et l’alcool (droits d’accise). L’article 435 prévoit le montant et les taux d’imposition ainsi qu’il suit : tabac, 35 % ; bière 12 % ; boissons alcoolisées 30 % ; vins 12 %. Ce qui est en deçà du taux de 50 % exigé par la Cedeao pour le tabac et 47 % pour l’alcool.

Sur le terrain…

Malgré tout, des interrogations subsistent quant à la mise en œuvre effective des nouvelles dispositions relatives à l’augmentation des taxes. Si des cadres de la Direction nationale des impôts contactés par notre rédaction sont affirmatifs, des commerçants interrogés au marché de Madina s’accordent sur le fait que les prix de la cigarette n’ont pas varié ces derniers mois.

A ce jour, la Guinée ne compte qu’une seule brasserie : la Société des brasseries de Guinée (Sobragui) du groupe français Castel-BGI. Nos multiples sollicitations auprès de cette dernière n’ont pas trouvé d’écho. Un employé de la société confie toutefois que le prix de la bière a été revu à la hausse depuis janvier. Sans pour autant être en mesure de faire le parallèle entre cette augmentation et les nouvelles mesures consécutives à l’adoption du code général des impôts. Les brasseurs et les importateurs de cigarettes sont peu enclins à communiquer sur leurs activités. « Si vous mettez sur la balance toutes les taxes payées par toutes les industries du pays et de l’autre celles payées par la Sobragui, celles-ci pèseraient plus lourd », confie un fonctionnaire de la Direction nationale des impôts. Les brasseurs ne verraient pas d’un bon œil l’augmentation des taxes sur la bière. Un sujet sensible, les autorités sont enclines à manier la carotte et le bâton pour ne pas fâcher outre-mesure ce grand client du fisc guinéen. Et comment ?

Diawo Labboyah