Le président Alpha Condé a rendu publique lundi l’ossature du futur gouvernement qui sera piloté par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Le changement notoire dans cette nouvelle structure c’est l’éclatement du Ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique. La Culture sera un département à part entière. Les Ministères de l’Agriculture et de l’Elevage font désormais un. Le Ministère du Travail et des lois sociales a sauté.

