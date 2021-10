Gouvernement : le ministre Mory Condé promet des « élections libres, crédibles et transparentes »

Nommé hier mercredi 27 octobre à travers un décret du président de la transition, Mory Condé a été installé ce jeudi 28 octobre dans ses nouvelles fonctions de ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

La cérémonie d’installation a été présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement accompagné des membres du CNRD.

Dans son discours d’installation, Mory Condé s’est engagé à remplir sa mission et à œuvrer pour mériter la confiance placée en lui. Pour y arriver, il dit compter sur l’engagement et la mobilisation de ses collaborateurs.

« Cette cérémonie intervient dans un contexte très particulier pour notre pays qui s’est engagé dans une transition depuis le 05 septembre qui doit nous mener vers le rétablissement d’un ordre constitutionnel avec le concours de tous les Guinéens débouchant sur l’organisation d’élections libres, crédibles et transparentes. L’organisation de ces futures élections suscite d’énormes attentes. L’esprit d’équipe doit prévaloir pour y arriver. L’engagement et la mobilisation de mes futurs collaborateurs constitueront pour moi une force de progrès et un gage de réussite », a déclaré Mory Condé.

Il promet que les futures actions de son département vont s’inscrire en conformité avec les cinq principes du CNRD.

« C’est à travers les ces cinq (05) principes et valeurs du CNRD que nos actions en faveur de l’État que les entités décentralisés doivent désormais s’orienter. La restauration de l’autorité de l’État et le renforcement de la décentralisation sont au cœur des préoccupations du gouvernement de transition. C’est dans ce contexte que je prends fonction au moment où le chef de l’État veut enfin engager véritablement notre nation sur le chemin de l’émergence. Toute chose qui ne pourrait se réaliser que si chacun des guinéens prend une part active à la construction de la future république exemplaire que le colonel Mamadi Doumbouya appelle de tous ses vœux », a indiqué Mory Condé avant de se pencher sur les nombreux défis de son département : « Consolider la décentralisation en dotant les collectivités locales de moyens financiers suffisants et par un transfert de compétences effectives, sécuriser nos frontières avec nos pays voisins, redynamiser les ONG et le mouvement associatif, encadrer le fonctionnement des partis politiques, moderniser notre état civil à travers la digitalisation sont entre autres les nombreux qui nous interpellent dont la réussite participera à qualifier positivement notre système démocratique et à améliorer qualitativement les conditions d’existence de nos populations (…) », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le désormais ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation invite ses collaborateurs à s’inscrire dans l’esprit du CNRD pour atteindre les objectifs de son département.

Sadjo Bah