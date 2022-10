Gouvernorat de Conakry : des travailleurs licenciés de l’ANASP réclament leur dédommagement

Après 20 ans de service, les anciens travailleurs de l’Agence nationale de l’assainissement et de la salubrité publique (ANASP) ont rallié ce lundi 17 octobre, la cour du gouvernorat pour réclamer leur indemnisation.

Ces travailleurs disent être licenciés depuis trois ans sans la moindre indemnisation.

« Nous ne sommes là que pour revendiquer notre indemnisation. Depuis le temps du président Alpha condé, sous la gouvernance de Mathurin Bangoura, nous sommes plus de 400 balayeurs au compte du gouvernorat qui avons fait l’objet d’une promesse pour un règlement qu’ils n’ont pas fait », a indiqué Lamine Diaby, porte parole des grévistes avant d’ajouter : « A l’époque, le gouverneur a envoyé le dossier à l’inspection, ils ont laissé sur la table. Cela fait près de trois ans que nous sommes dans ces démarches sans succès et pendant ce temps, nous ne travaillons pas. Nous ne percevons pas nos salaires non plus et nous ne pouvons pas travailler ailleurs non plus jusqu’à l’arrivé de ce gouvernement ».

Et de poursuivre : « Nous avons déposé notre dossier au ministère de l’administration et de la décentralisation. C’est ainsi que le ministre nous a orienté vers le ministère des finance sans trace. De là, on a fait un autre dossier qui a été renvoyé au nouveau directeur qui dit n’avoir reçu notre situation (…) c’est de là que le ministère du budget a reçu le dossier par la main du directeur adjoint, monsieur Barry qui a demandé l’accord du ministre à son tour et cela fait plus d’un mois qu’il n’a pas rencontré le ministre. Jusque là, il n’y a pas de suite favorable », a déploré Lamine Diaby, le porte parole des licenciés.

Après une heure d’attente, les licenciés de l’ANASP ont rencontré la gouverneure de la ville de Conakry qui s’est déclarée incompétente à satisfaire leur revendication mais a promis de saisir les autorités compétentes.



« Je sais que vous souffrez mais, je ne saurai satisfaire votre demande. Si cela était possible, je l’aurai fait mais cela relève de mon incompétence. Mais, je transmettrai votre message et j’informerai les personnes désignées par votre collectif. Si je rencontre les autorités compétentes, la réponse vous parviendra mais, je vous demande de patienter et une fois de plus, je vous demande pardon parce que vous êtes dans votre droit », a déclaré M’Mahawa Sylla, la gouverneure de la ville de Conakry.

Au final, les licenciées de l’Agence nationale de l’assainissement et de la salubrité publique à travers cette médiation ont décidé de prendre leur mal en patience, en attendant une probable obtention de leur règlement, après 20 ans de service.

Mayi Cissé