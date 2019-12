Goyo sur l’incendie chez Sidya : ‘’les dégâts ne sont aussi importants’’

L’honorable Bakary Goyo Zoumanigui est revenu samedi au cours de l’assemblée générale de l’Union des forces républicaines (UFR) sur l’incendie qui s’est déclaré, vendredi au domicile privé de Sidya Touré à la Minière, en banlieue de Conakry. Le feu parti d’un groupe électrogène a calciné la case de repos du leader de la 3è force politique du pays.

Vendredi “vers 11 heures, il y a un incendie qui s’est déclaré à la résidence de notre président. On a eu beaucoup plus de peur que de mal. C’est un incendie qui est parti du groupe électrogène et qui a atteint la case. Donc il n’y a pas eu de blessé, les dégâts ne sont aussi importants que l’on nous dit. On a eu la chance que la cuve de gasoil qui est à côté n’a pas explosé“, a confié l’honorable Goyo devant les militants.

Elisa Camara

