Grâce accordée à 7 condamnés : Cellou Dalein parle d’opération de com

“La grâce présidentielle que vient d’accorder Alpha Condé à 7 mineurs condamnés à 5 mois de prison pour attroupement illégal est présentée comme un acte d’humanisme, de clémence et même de décrispation. Cette grâce, qui intervient au moment où la totalité des graciés avait quasiment purgé leur peine, n’est, en fait, qu’une opération de communication destinée à berner l’opinion publique et la communauté internationale. Où est l’humanisme quand on sait que ces jeunes ont été raflés alors qu’ils étaient, pour la plupart, sur le chemin de l’école et, pour certains, extraits nuitamment de leur domicile familial par les forces de défense et de sécurité ?”, écrit-il sur sa page Facebook.