Grâce accordée à AOB et Cie : Dr Faya Millimono s’en réjouit et lance une invite aux nouvelles autorités.

Le Président du Bloc Libéral s’est exprimé ce Jeudi 3 février 2022, sur la grâce du président de la transition au commandant Alpha Oumar Boffa Diallo communément appelé « AOB » et Jean Guilavogui, emprisonnés depuis plus de 10 ans, pour l’attaque du domicile privé de l’ancien Président Alpha Condé, au quartier Kipé, en 2011.

Pour Dr Faya Millimono, la grâce accordée à AOB et Jean Guilavogui est : « est une bonne chose. A chaque fois que quelqu’un qui a été privé de sa liberté, recouvre cette liberté, surtout quand la privation de la liberté est intervenue suite à un combat dans le cadre politique, c’est une très bonne chose », a avancé Dr Faya Millimono avant d’ajouter : « Dans nos prisons en Guinée, il y a un assainissement véritable de tous les dossiers qu’il faille envisager dans le meilleur délai. Parce que beaucoup de nos compatriotes qui se trouvent dans les prisons notamment à la maison centrale, ce sont des gens qui attendent de savoir que ce qu’on leurs reproches ou la plupart ce sont des détentions avant jugement. Lorsque quelqu’un est détenu pendant 1, 2 ou jusqu’à 5 ans, je peux vous assurer, il y a des cas que j’ai vécus, il y a des gens qui attendent depuis des années pour savoir que ce qu’on les reproche. Je crois qu’un acte majeur doit être fait pour essayer de redonner espoir à toutes ces personnes…», a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le Président du Bloc Libéral (BL) plaide pour désengorger les prisons : « Imaginez-vous, qu’on vous détienne, vous n’avez pas été jugé et on vous dit que le dossier pour le quel on vous a mis en prison est perdu. Mais vous ne recouvrerez pas votre liberté, ça c’est inhumain. Donc, il faut et très rapidement mettre toute une commission qui puisse aller en profondeur pour que toutes les personnes qui sont vraiment dans ce cas, si vraiment on a pas quelque chose à prouver contre elles, qu’elles soient libérées », conclut-il.

Mamadou Yaya Barry

622266708