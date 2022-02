Grâce accordée à AOB : Me Béa remercie le colonel Mamadi Doumbouya pour avoir entendu son cri de cœur

Après douze (12) ans de détention à la maison centrale de Conakry pour l’affaire de l’attaque du domicile du président Alpha Condé, le 19 juillet 2011 à Kipé, le commandant Alpha Oumar Boffa Diallo, ( AOB) et Jean Guilavogui ont été gracié, mercredi 02 février, par le colonel Mamadi Doumbouya, à travers un décret publié à la télévision nationale.

Joint par Mediaguinee ce jeudi, 03 février, l’ avocat des concernés, Me Salifou Béavogui a tenu à remercier le président du CNRD, Colonel Mamadi Doumbouya pour avoir entendu enfin son cri de cœur.

« je remercie le bon Dieu qui nous a permis de vivre ce jour. Je remercie monsieur le président de la république, le colonel Mamadi Doumbouya d’avoir entendu notre cri de cœur enfin. Donc , je le remercie et je remercie tout son gouvernement. Et je remercie particulièrement la presse entière sans oublier le collectif des avocats chargé dudit dossier. Après 12 années de détention, aujourd’hui le dossier de l’attaque du domicile du professeur Alpha Condé est complètement refermé. Parce que sur les 300 accusés, il n’y avait maintenant que deux(2) en détention et c’est les deux (2) qui ont été gracié hier. C’est un sentiment de joie », s’est réjouit l’avocat.

Par ailleurs, Me Salifou Béavogui a exprimé son souhait de voir l’application immédiate du décret pour que le Commandant AOB puisse sortir de la maison centrale.

Elisa camara

