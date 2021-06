Graciés, Madic 100 frontière et Grenade libres !

C’est avec des larmes d’émotion que Mamadi Condé alias Madic 100 frontière et Boubacar Diallo ” Grenade ” ont retrouvé les siens au sortir de la Maison centrale de Conakry, ce samedi après la grâce que leur a accordée le président de la République.

Très tôt ce matin, la cour de la maison centrale était remplie de parents et amis des deux graciés. Cris de joie et larmes ont ponctué ce moment de libération de Madic 100 frontière et Grenade.

A rappeler que Madic a été condamné à 1 an de prison par la Cour d’appel et Grenade a 10 ans d’emprisonnement avec 5 ans de période de sûreté.

