Grand Devise : « mon objectif, c’est le respect de la loi sur le droit d’auteur et non se battre pour du riz »

Ces derniers jours, des artistes se sont littéralement battus pour des sacs de riz offerts par le président de la transition.Un fait qui a ébahi les Guinéens. Pour bon nombre de gens, c’est une honte pour le pays mais en particulier pour ces artistes.

Cité parmi les gens qui se seraient partagé ces sacs de riz, notre rédaction a joint au téléphone l’artiste comédien Aboubacar Camara, communément appelé Grand Devise pour connaître réellement ce qui s’est passé.

Pour commencer, il a d’abord indiqué que c’est à la veille de la rencontre qu’il a été contacté par Yakhoumba Sékou. Avant de revenir sur ce qui s’est passé ce jour. A l’en croire, ce jour, même les chauffeurs étaient présents dans la salle. Et selon lui, les sacs riz dont il est question, étaient destinés seulement à ceux qui étaient présents à la rencontre.

« Je vais vous donner la vraie version du problème puisque ça s’est passé devant moi. Le dimanche nuit, Yakhoumba Sékou m’a appelé, pour m’informer que le Président veut rencontrer les artistes. Le lendemain, quand moi j’ai quitté la radio directement, je suis allé au palais Mohammed V. Arrivé là-bas, on a trouvé beaucoup d’artistes sur place, on ne pouvait même pas contenir dans la salle qui était prévue pour nous recevoir. Avant de rencontrer le président, sur place, on s’est donné des idées. On s’est dit, comme le président nous a appelés, nous aussi nous allons profiter pour lui expliquer les problèmes que nous avons au sein de nos structures. Et là on a écrit un memo que notre porte-parole a présenté. Ils ont dit à tout le monde de rentrer, y compris nos fans qui étaient venus sur les lieux parce qu’ils nous ont vus. Tout le monde est rentré, même les chauffeurs. Il était déjà 17heures. Une fois devant le président, nous avons pensé que le président allait nous demander nos problémes mais quand le président a pris la parole, il nous a fait savoir qu’il a appelé les artistes afin qu’on puisse participer à la réussite de la transition en faisant passer des messages de paix (sensibilisation). Après, il a aussi évoqué le problème de maison de Binta Laly et il a aussi parlé des artistes qui sont malades. Pour ceux-ci, il nous a dit qu’il allait les prendre en charge. Il s’est limité à ça . Après, il nous a dit ceci: « comme il se fait tard, ceux qui sont dans la salle ici, je vais vous donner votre Sounnakhati (déjeuner). Sans définir le nombre, ni parler de ce qu’il s’agissait. Après il est rentré. C’est le Colonel Amara Camara et le ministre de la Culture [Alpha Soumah « Bill de Sam » qui nous ont dit que le président nous a donné 10 sacs de riz pour chacun. Nous avons même applaudi. Mais on se demandait comment partager ces sacs de riz puisque la liste nationale des artistes se trouve au Ministère. Le colonel Amara et les autres ministres sont sortis, ils ont fermé toutes les portes. Et les hommes en uniforme faisaient sortir les gens un à un dans la salle pour les compter. Quand vous atteignez 10, vous vous inscrivez et vous partez chercher le riz. D’autres étaient dans le même groupe mais ne se connaissaient même pas. C’est comme cela ça s’est passé. Moi quand je suis parti pour prendre le riz, j’ai trouvé que c’est fini. Et moi et Cissoko personne n’a pris du riz. Je précise, ils ont donné uniquement à ceux qui étaient dans la salle, même les chauffeurs y étaient. », a-t-il expliqué.

Poursuivant, l’artiste-comédien a laissé entendre que c’est le manque d’information qui a amené tout ce problème. « Sinon il n’a été dit à personne d’aller donner du riz aux autres artistes qui n’étaient pas présents. D’autres ont aussi pensé que les gens ont été appelés pour venir chercher leur Sounnakhati. Non, ça ne s’est pas passé comme ça. Tous ceux qui sont partis n’avaient pas cet objectif en tête. C’est le manque d’information là qui a fâché d’autres artistes. Le président n’a pas donné le riz à un président d’association pour aller donner à un artiste. Et le riz n’était pas destiné seulement aux artistes mais à tous ceux qui étaient dans la salle, même les chauffeurs et les menuisiers tous ont eu. On était parti là-bas pour un objectif bien déterminé, mais si Dieu a fait que d’autres artistes ont eu du riz. » Et d’ajouté ceci: « Tout ce que je dirais à mes amis artistes qui sont fâchés ou qui n’ont pas eu de riz, ils n’ont qu’à se calmer. Quand on évalue les 10 sacs de riz en argent, ça donne 2 millions. Donc ils n’ont qu’à se calmer, nous sommes en train de nous battre pour eux. Si le président nous entend et qu’on trouve du riz pour eux, nous allons partager ça entre eux . Même si chacun d’entre eux a un sac ou un demi sac c’est bon. Ce jour-là, si on nous avait dit de partager entre tous les artistes, on aurait su comment les partager. Et si c’est nous-mêmes qui avions partagé, nous savons comment le faire. Mais puisque c’est un cadeau, et ce n’est pas nous qui avions partagé, nous n’avons pas eu le choix. Moi, mon objectif aujourd’hui c’est comment faire respecter la loi sur le droit d’auteur et je crois que c’est ce qui doit être l’objectif de tout artiste guinéen. Nous devons tous lutter pour que cette loi soit mise en application et non pas nous battre pour du riz. », a-t-il laissé entendre.

Christine Finda Kamano

