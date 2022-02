Grand marché de N’zérékoré : l’offensive du commissaire central contre les occupants illégaux de la voirie

Le commissaire central de N’zérékoré, en compagnie des responsables des autres services de sécurité, dont le commissariat spécial de la police routière et le commissariat du 1er arrondissement, a procédé ce samedi matin à une vaste opération de déguerpissement des voiries au Grand Marché de N’zérékoré, principale agglomération de la région forestière.





Cette opération a commencé au niveau de la devanture de l’hôpital régional de N’zérékoré en passant par la Bicigui jusqu’au grand rond-point. Partout, les occupants ont été sommés de quitter les lieux et certaines tables qui se trouvaient au niveau de la route ont été enlevées.



Cette opération s’inscrit, selon le commissaire central, dans le cadre de l’application des instructions reçues du département de la Sécurité et de la Protection civile. « Ce qui s’est passé à Conakry, précisément à Entag où un camion a fait plusieurs morts, s’est aggravé parce que les gens étaient sur la route. Depuis ce jour, nos responsables nous ont autorisés à débarrasser la route des occupants

illégaux. Et ce qui est d’ailleurs logique. La route est faite pour les usagers. Personne ne doit l’occuper illégalement. Puisque, en le faisant, vous empêchez la libre circulation des engins et aussi des piétons. Ce qui n’est pas acceptable. Vous avez constaté déjà sur les lieux. Partout, nous avons commencé à dégager tous les encombrants physiques. Les propriétaires de boutiques et magasins sont venus jusqu’à occuper le passage. Ce qui n’est pas logique », a expliqué Sékou Nana Camara.



A la question de savoir si cette opération ne sera pas un feu de paille, le commissaire répond : « Ça va continuer et ça ne va jamais s’arrêter. Déjà nous bénéficions du soutien des autorités locales mais aussi celui de la population. Je vous promets que ça va continuer. Et la population peut compter sur nous. »

Attendons de voir la suite…



Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621941777