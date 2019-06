Grand soutien pour l’imam Nanfo Diaby : Tierno Monénembo promet de prier derrière lui une fois à Kankan

C’est un soutien de taille que vient d’avoir l’imam Karamo Nanfo Ismael Diaby qui a dirigé la prière en maninka le jour de laylat al-Qadr à Kankan, 2è ville de Guinée, située à près de 600 km au nord-est de Conakry.

Invité à l’assemblée de Fouty-lafidy à Matoto-une rencontre initiée par des journalistes- le célèbre écrivain guinéen Tierno Monénembo a dit dimanche tout son soutien au professeur N’ko de la grande ville marchande et religieuse de Kankan, interdit d’activités religieuses par la ligue islamique régionale.

« On peut encourager nos jeunes à lire le Coran dans les langues guinéennes pour mieux le comprendre. Si on confond le coran et nos langues, on va enrichir nos langues », dit Monénembo, « l’anti-système ». Ajoutant qu’il priera derrière cet imam une fois qu’il sera à Kankan.

Issa