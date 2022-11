Grande commission mixte de coopération Guinée-Mali: accords, conventions et mémo signés, dont l’extradition des condamnés

Après 48 heures de travaux intenses, dans la convivialité, la 9ème session de la grande commission mixte de la Coopération Guinée-Mali s’est achevée dans la soirée du jeudi 17 novembre, à Conakry. Cette commission co-présidée par le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger de la République de Guinée et son homologue de la République du Mali, accompagnés de plusieurs ministres maliens et guinéens ainsi que le conseil national du patronat et du chargeur a pris fin sur une note de satisfaction.

L’objectif de cette commission mixte entre ces 2 pays frontaliers est une manière de renforcer les liens de coopération bilatérale dans divers domaines, qui ont débuté depuis des décennies. Après 2 jours d’activités dans un réceptif hôtelier à Conakry, les 2 parties ont renforcé leur cadre juridique existant par la signature de 5 accords de coopération, 4 conventions et 2 mémorandums ci-après: « l’accord de coopération dans le domaine du commerce; l’accord de coopération dans le domaine de la sécurité et de la protection civile ; l’accord de coopération dans le domaine de la santé ; l’accord de coopération dans le domaine des mines de la géologie de l’exploration minérale et de l’énergie; l’accord de coopération dans le domaine de la pêche; la convention sur l’extradition; la convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale ; la convention sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale ; la convention sur le transfèrement des condamnés; le mémorandum d’entente de coopération en matière de gouvernance migratoire et d’intégration africaine », a rappelé Abdoulaye Diallo CT du ministère des affaires étrangères et l’intégration africaine du Mali.

Prenant la parole à l’occasion de la cérémonie de clôture de cette neuvième session mixte, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires Étrangères et Coopération Internationale du Mali a commencé par adresser ses sincères félicitations à l’équipe qui a travaillé d’arrache-pied pendant de longues semaines pour arriver à ces 2 jours pour pouvoir proposer ses conclusions et cette feuille de route adoptée sans aucun amendement. Par conséquent, il a tenu à les faciliter, à les remercier. « Nous nous sommes sentis et nous nous sentons toujours chez nous en Guinée et nous nous sentirons encore mieux dans les mois à venir si nous arrivons à créer les conditions pour réaliser les infrastructures nécessaires pour faire le corridor Bamako ‐Conakry. Certains ont tendance à dire que Conakry est le port naturel du Mali. Je voudrais dire que Conakry doit être aussi un port du futur, un port qui répond aussi aux enjeux dans le développement des échanges commerciaux, économiques. Nous espérons aussi des échanges humains dans le domaine de la culture de plus en plus fréquents. C’est parce que nos économies et tout ce que nous faisons sont alimentés par nous les hommes et les femmes. La compréhension entre les peuples commence par les hommes, les biens ne peuvent pas circuler et que les humains eux-mêmes s’ignorent. Donc il est extrêmement important que tout ce que nous faisons que les guinéens et guinéennes et les maliens et maliennes soient aujourd’hui au centre de ces échanges et que ça soit eux qui constituent aujourd’hui le moteur et les acteurs de ce développement. En disant ceci je veux aussi dire que la délégation malienne a été particulièrement honorée, par toutes les attentions à tous les égards particuliers et toutes les disponibilités particulières de SE le Colonel Mamadi Doumbouya qui a fait honneur de nous recevoir pour un long entretien cet après-midi ou nous sommes sortis très réconfortés… je crois que c’est un engagement renouvellé de travailler ensemble pour pouvoir nous hisser à la hauteur des aspirations de nos 2 chefs d’État mais aussi de nos populations respectives », s’est réjoui le patron de la diplomatie malienne.

Poursuivant, Dr Morissanda Kouyaté, co-président du côté de la Guinée de cette commission mixte a exprimé ses chaleureuses félicitations pour le travail que viennent d’accomplir les 2 parties dans la fraternité et dans l’amitié. « Nous arrivons au terme des travaux de cette commission mixte, après deux (2) jours de travaux marqués par la volonté des deux parties de rappeler davantage les relations de fraternité et d’amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. C’est aussi d’établir une coopération multisectorielle solide et mutuellement bénéficique pour nos 2 pays […] Chers experts, les résultats auxquels nous venons d’aboutir traduisent à suffisance notre volonté commune à mettre nos énergies créatrices pour valoriser nos ressources abondantes et variées en vue d’améliorer comme nous l’avons toujours souhaité le bien-être de nos populations respectives. Nous sommes en voie de hisser progressivement notre coopération au niveau de nos profondes aspirations de nos populations conformément aux vœux et de nos directives de nos deux Chefs d’États à savoir leurs excellences Assimi Goïta et Colonel Mamadi Doumbouya. Au regard des résultats des travaux que le mérite revient à nous tous et grâce à nos experts des deux pays qui nous proposent des axes de coopération cohérents et réalistes. Je voudrais à la suite de mon frère Abdoulaye Diop dire que la Guinée prend en compte toutes les conclusions de cette grande commission sans ambages », a conclu le co-président Dr Morissanda Kouyaté.

Pour terminer, les ministres guinéens ont procédé à la remise des cadeaux symboliques à leurs homologues maliens et ensuite la soirée a continué par la prestation artistique et un dîner offert par Dr Morissanda Kouyaté.

Mamadou Yaya Barry