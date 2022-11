Greentek Bank ouvre ses portes à Conakry, le 23 novembre

Cette institution financière à impact social ouvrira officiellement ses portes à partir du 23 novembre 2022 à Conakry, la capitale guinéenne.

Cette annonce a été faite par Doris Sow, vice-présidente de Greentek Bank lors d’une conférence de presse qu’elle a animée ce lundi 21 novembre dans un réceptif hôtelier de la place.

Dans sa présentation, cette dame a décliné l’agenda de Greentek Bank. Selon elle, cette nouvelle institution financière aura plusieurs domaines d’intervention, à savoir l’énergie, l’agriculture, dans le secteur minier et autres. « Ce projet est une banque philanthropique, qui n’avait jamais existé. C’est une banque à impact social qui fait de l’investissement et du développement. C’est vraiment un réseau de banques qui travaillent ensemble sur l’ensemble des 5 continents. Pour réaliser quelque chose comme ça, cela demande de ne jamais baisser les bras et ça demande beaucoup de courage. Il y a des situations qui demandent de la philanthropie et de mettre de côté l’aspect financier. On veut montrer que c’est possible de faire de la philanthropie, il ne faut pas seulement penser à l’argent, beaucoup de personnes ont des problèmes financiers, il y a de l’inflation dans le monde. Donc on a décidé de relever le défi, les investisseurs vont trouver l’intérêt . C’est de montrer que c’est possible d’aider tout le monde et en même temps les gens qui financent ce genre de projet, on peut aussi aider ces investisseurs. On va s’occuper de l’énergie, de l’électrification, on va toucher tous les secteurs prioritaires , dont le secteur minier. C’est à titre de partenariat public-privé », a-t-elle lancé.

Selon Doris Sow, Greentek Bank va commencer avec un fonds de 5 milliards de Livre sterling. Et qu’en fonction du rendement à chaque 4 mois, le budget va augmenter.

Christine Finda Kamano

622716906