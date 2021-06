Graciés, Grenade et Madic 100 frontière sortiront de prison, ce samedi !!!

Pas un seul temps à perdre. Les condamnés Aboubacar Diallo “Grenade” et Mamady Condé “Madic 100 frontière” sortioront de prison samedi après la grâce que le président de la République leur a accordée hier, a informé Me Salif Béavogui.

Les deux jeunes, tous de l”UFDG de l’opposant Cellou Dalein Diallo, avaient été lourdement condamnés en première instance. En appel, seule la condamnation de Madic 100 Frontière avait été réduite de 5 à 1 an. Mais tous les deux à la barre avaient demandé la clémence du chef de l’Etat et declaré avoir été manipulés. Non sans promettre qu’ils ne répéteront plus pareille forfaiture.

Elisa CAMARA