Grenade et Madic graciés : “je remercie vivement le président de la République” (Me Béa)

C’est par un ouf de soulagement que Me Salifou Beavogui a accueilli ce vendredi soir la nouvelle de la grâce présidentielle qu’ont bénéficié ses clients Boubacar Diallo alias ‘’Grenade’’ Diallo et Mamadi Condé alias ‘’Madic 100 frontière’’.

Contact par notre rédaction, l’avocat n’a pas manqué de manifester sa gratitude envers le président Alpha Condé pour avoir gracié ses deux clients. Et il a souhaité qu’il en soit de même pour les autres détenus politiques aussi.

« Je suis très content. Et je remercie vivement le Président de la République, le chef de l’Etat pour sa magnanimité légendaire. Je suis vraiment content que mes deux clients soient graciés et je souhaite qu’il en soit de même pour les autres aussi », déclare Me Salifou Béavogui.

A rappeler qu’à leur procès en appel, Grenade a été condamné à 10 ans d’emprisonnement avec 5 ans de période de sûreté. Et quant à Madic 100 frontière, il a écopé un an d’emprisonnement. Il faut aussi souligner que tous les deux détenus avaient demandé la clémence du président Alpha Condé.

Elisa Camara

