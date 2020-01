Grève à l’EDG: le mot d’ordre suspendu après une rencontre avec le ministre Taliby Sylla

Les syndicats de l'administration publique et le gouvernement ont entamé des négociations pour éviter une grève générale des fonctionnaires.

Le sommet de Pau n'a pas changé l'approche de l'opposition la plus radicale contre la présence militaire française.

Lors du sommet de Pau, le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel ont signé une déclaration commune dans laquelle, ils ont réitéré la poursuite de l’engagement militaire de la France au Sahel.

Les journaux allemands reviennent sur la crise politique en Iran et sur la proposition faite par le patron de Siemens à la figure de proue de Fridays for Future Allemagne, Luisa Neubauer.

La CMA et la Plateforme du 14 juin mettent fin à leurs différends après une période de tensions. L'accord signé devrait rassurer les humanitaires et les populations dans cette région en proie aux activités terroristes.

L'opposition appelle à partir de ce lundi à une mobilisation "massive" et "illimitée" des populations pour protester contre le projet de nouvelle constitution. Le pouvoir a adressé une vigoureuse mise en garde.

L'ancien patron de l'IAAF doit répondre des délits de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Il risque dix ans de prison et une forte amende