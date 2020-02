Grève dans le secteur éducatif : ‘’ le gouvernement doit négocier avec la plateforme revendicatrice’’ (maire de Labé)

Déclenchée depuis le 9 janvier dernier, la grève du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) continue de paralyser le système éducatif du pays. Une situation qui ne laisse pas indifférent le maire de la commune urbaine de Labé.

Invité le dimanche, 15 févier dernier, par une radio privée de la place, Mamadou Aliou Lally Diallo n’a pas manqué de mettre le pied dans le plat en fustigeant la division des grévistes, avant de proposer au gouvernement de négocier avec la vraie plateforme revendicatrice qu’est le SLECG d’Aboubacar Soumah.

« Dans certaines villes, ça étudie. Mais sur le plan national, la paralysie elle est là. Nous voyons les élèves de Kindia, de Télémelé et même de la Guinée Forestière dans la rue. Moi, j’ai eu l’espoir quand le gouvernement a négocié avec une partie du SLECG. Mais très malheureusement, on a constaté qu’au niveau du syndicat, il y a la division et de la manipulation. Des entités qui devaient être autour de la table pour discuter avec le gouvernement sont divisées et mais tout ça n’arrange pas le pays et l’école guinéenne. Il y a la plateforme revendicative des syndicalistes, on aurait pu appeler tous les acteurs concernés. Il ne fallait pas négocier avec une partie et exclure l’autre et il fallait faire face au vrais syndicalistes se qui ont réussi à bloquer le système. Qu’on leur propose quelque chose de concret. Il faut que le gouvernement respecte ses engagements et avoir pitié de ces enfants-là », préconise la maire de la commune urbaine de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

