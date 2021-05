Grève dans les cours et tribunaux : une décision importante des huissiers et avocats attendue ce vendredi

Les huissiers de Guinée, appuyés par le barreau de Guinée, et en grève depuis deux semaines maintenant pour dénoncer “la non exécution des décisions de justice” se retrouveront demain vendredi 07 mai 2021 avec leur base pour décider de la suspension ou non de la grève qui paralyse les cours et tribunaux du pays. C’est une information confiée à Mediaguinee ce jeudi, 6 mai par le président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée, Me Sory Daouda Camara. « Notre assemblée générale est prévue demain vendredi à 10 heures », a dit le président des huissiers.

A rappeler que cette rencontre prévue entre les ordres professionnels intervient suite à la mise en place d’un comité d’experts hier mercredi lors des négociations avec le ministère de la Justice pour réfléchir sur les différentes revendications et propositions faites par les concernés.

Elisa Camara

