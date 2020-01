Grève des enseignants/Kindia : la présidente de la fédération des parents d’élèves parle “d’extrême méchanceté’’

La grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a débuté ce jeudi, 09 janvier sur l’ensemble du territoire de la république de Guinée.

A Kindia, la présidente de la fédération guinéenne des parents d’élèves étudiants et amis de l’école a rencontré les cadres de l’APEAE.

Pour Madame Camara Adama Sow, cette grève du SLECG n’est rien d’autre que de l’extrême méchanceté.

C’est à l’ENI de Kindia qu’a eu lieu.

La présidente de la fédération guinéenne des parents d’élèves étudiants et amis de l’école, Adama Sow s’est dit très déçue.

“C’est une déception totale, moi je pense en tant que Guinéenne, on devait se mettre autour de la table pour dialoguer, négocier pour l’intérêt supérieur de nos enfants. Ces enfants qui nous sommes en train de brimer le cursus scolaire, sont nos enfants. Un enseignant est un parent, un enseignant c’est celui qui incarne des principes et des valeurs dont nous sommes en train de piétiner aujourd’hui. L’affaire de huit millions là c’est un faux débat, un syndicat ne revendique pas en termes de millions ou en termes de sommes, c’est en termes de pourcentage. Le protocole d’accord qui a été signé je l’ai lu de fond en comble, il n’y a pas un problème de 8 millions dedans. Ils ont dit d’assainir le fichier des enseignants de Guinée, ce qui sera récupéré là, sera partagé sur le salaire des enseignants. Aujourd’hui, nous parents d’élèves de Guinée nous sommes déçus parce-que nos enfants sont en train de subir quelque chose dont ils ne méritent pas. Donc cette grève n’est rien d’autre que de l’extrême méchanceté de la part du SLECG et s’ils ont un agenda caché, ils n’ont qu’à le dire. On en a marre”, déplore -elle. Et de poursuivre : “nous avons vu le département, on leur à poser de questions et ils nous ont répondu en tenant des engagements suivants : qu’ils vont doter toutes les écoles et les salles de classe qui n’ont pas d’enseignants et où les enseignants sont partis en grève, ils vont les remplacer et les enseignants qui viendront vont percevoir le salaire de celui qui a grevé parce que le travail qui est payé et non le travailleur”, dit -elle.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10