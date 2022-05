Grève des gardes pénitentiaires : « pas d’entrée et de sortie dans les prisons tant que nos revendications ne sont pas satisfaites » (gréviste)

Pour se faire entendre dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, l’administration de la garde pénitentiaire guinéenne a décidé de déclencher une grève générale et illimitée depuis le vendredi dernier.

Pour en savoir plus, notre rédaction est allée à la rencontre à la maison centrale de Conakry ce mardi du président de la commission de suivi et de discipline du personnel pénitentiaire, Mamadi 2 Camara qui a confié que la grève continue jusqu’à la satisfaction de leurs différentes revendications.

« La grève a débuté le vendredi sur toute l’étendue du territoire. Nous réclamons de meilleures conditions de travail et de vie. L’application du statut particulier (le salaire, le grade, les indemnités, les primes et des équipements du personnel pénitentiaire). Nous demandons la prise en charge effective à la fonction publique des 135 bénévoles qui travaillent des années sans salaire. Nous devons aussi les sacs de riz desquels ont étaient doté; ou que la valeur de ce riz soit ajouté sur notre salaire; nous demandons aussi la nomination d’un directeur général issu du personnel pénitentiaire; nous demandons la création d’un fond social pour la prise en charge sanitaire du personnel pénitentiaire; l’érection de la direction nationale en une direction générale à l’instar de la police, de la douane et des conservateurs de la nature. Parce que nous sommes tous des paramilitaires; nous avons demandé aussi de fournir des véhicules servant de transport des détenus et du personnel pénitentiaire. Avant qu’on ne déclenche la grève, on a fait un préavis de grève. Ce n’est pas la première grève. Nous avons toujours fait des grèves. Il y a eu des engagements et ces engagements n’ont pas été respectés. Le statut est signé depuis le 31 octobre 2016.,Nous restons sur notre position. Pas d’entrée pas de sortie tant que nos points là ne sont pas appliqués », a t il laissé entendre.

Elisa Camara

