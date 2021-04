Grève des huissiers et avocats: le ministre de la Justice invite à reprendre les activités à partir de ce jeudi

Après l’échec de la première rencontre de négociations sur” la problématique de l’exécution des décisions de justice dans le pays”, ce mercredi 28 avril 2021, au ministère de la Justice, entre huissiers, avocats et le secrétaire général dudit ministère, avant de se donner rendez- vous pour le lundi prochain pour la poursuite des négociations, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mory Doumbouya, a, dans un communiqué lu à la télévision nationale, invité les cours, les tribunaux, les avocats , les huissiers de justice et autres parties concernées à reprendre les activités à partir du jeudi 29 avril 2021 sur toute l’étendue du territoire national. En attendant la fin des travaux de concertation.

« En attendant la fin des travaux de concertation qui se sont ouverts à la Chancellerie ce mercredi 28 avril 2021, les cours , tribunaux, les avocats, huissiers de justice et autres parties concernées sont invités à reprendre les activités à partir du jeudi 29 avril 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Dès à présent, les procureurs généraux et les procureurs de la République sont instruits de continuer à se conformer aux procédures actuelles de délivrance des réquisitions après vérification au cas par cas du caractère exécutoire des titres qui leur sont présentés ainsi que leur conformité à la loi », a dit le ministre de la Justice, Me Mory Doumbouya, dans son communiqué de ce mercredi 28 avril 2021.

Il a par ailleurs demandé au président de la Chambre nationale des huissiers de justice d’apporter son concours à tous les parquets dans la vérification de la conformité des titres exécutoires et de contrôler au niveau de la Chambre la régularité des procédures obligatoires en matière d’exécution forcée.

Elisa Camara

+224 654957322