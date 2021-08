Grève des transporteurs : “c’est l’Etat et nos syndicats qui ont provoqué cette grève” (chauffeur de taxi)

C’est avec un autre calvaire que les populations de Conakry se sont réveillés ce lundi 9 août. Pour cause, les transporteurs sont en grève pour manifester leur mécontentement face au maintien du transport à 1500 fg par tronçon par l’Etat après l’augmentation du prix du carburant à la pompe à 11000 fg par litre.

Suite à cette situation, notre rédaction a fait le tour sur l’axe Taouyah-Kipé -Kaporo-Lambanyi où les taxis sont devenus des denrées rares depuis 7 heures du matin. Seulement quelques uns qui circulent coupent les tronçons sur le dos des citoyens qui sont regroupés en grand nombre dans chaque carrefour à la recherche de taxis pour vaquer à leurs occupations.

Rencontrée à 9 heures à Kipé centre émetteur, une stagiaire d’une entreprise de la place qui a préféré garder l’anonymat nous avons confié : “j’ai fait presque 1 heure de temps ici. Ce sont les conducteurs de taxi-motos qui circulent mais ceux-ci sont trop chers. Et ce n’est pas tout le monde qui a les moyens de les prendre. Donc l’Etat sait déjà que nous avons un problème de moyens de déplacement dans le pays. Donc je l’invite à trouver un terrain d’entente avec les chauffeurs. »

C’est le même constat à Kaporo, où nous avons rencontré Moussa Sylla, footballeur qui précise : « je suis là depuis plus de 30 minutes à la recherche du taxi, mais je constate qu’il n’y aucun taxi dans la circulation. Et je dois me rendre au stade pour l’entraînement. Moi-même c’est au carrefour ici que j’ai appris cette affaire de grève des transporteurs. Je me demande même c’est quoi la raison parce qu’ils ont aussi augmenté le prix du transport. Donc tout ce que moi je peux demander au gouvernement, c’est de vite trouver la solution au problème. Sinon ce n’est pas bien pour nous les populations, mais aussi pour le gouvernement. »

Pour ce chauffeur de taxi qui fait Kipé centre émetteur-Bambeto et qui a préféré garder l’anonymat, cette grève a été provoquée par l’État et le syndicat des transporteurs.

« Les gens se sont habitués à payer 2000 fg par tronçon. Mais c’est l’Etat à travers nos syndicats qui nous imposent les 1500 fg par tronçon. Chose que nous ne pouvons pas accepter. Moi je fais Kipé-Bambeto. Quand je fais un aller retour, je gagne 14 000 fg et 1000 fg pour le syndicat. Un (1) litre d’essence coûte 11 000 fg et quand j’enlève 11 000fg dans 14 000fg, il va me rester 3000 fg. Et c’est dans ça je dois enlever ma dépense et la recette du propriétaire du véhicule ? Mais c’est impossible. Il faut que l’Etat pense un peu à nous aussi. »

