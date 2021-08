Grève des travailleurs d’Albayrak-Transport : “tant que nos amis sont en prison, la grève continue” (responsable syndical)

Après une première journée de grève observée par les travailleurs d’Albayrak Transport, 36 travailleurs se sont retrouvés à l’ECO 4 de Matoto. Parmi eux il y a 15 receveuses, dont certaines en état de famille, et 2 malades ayant subi une intervention chirurgicale. Ils sont accusés de vandalisme sur les bus de la société Albayrak Transport à laquelle ils appartiennent.

Suite à cette interpellation, le Secrétaire Général des travailleurs d’Albayrak Transport, Aboubacar Mariam Fofana, a, dans l’émission ‘’Mirador’’ de FIM FM de ce mardi 17 août, haussé le ton pour exiger leur libération. « Tant que nos amis sont en prison, la grève continue. Et s’ils sortent, nous allons nous retrouver pour la suite du combat », a-t-il indiqué.

Parlant des travailleurs arrêtés, ce syndicaliste dira ceci : « ils ont même été maltraités dans leur cellule. Ils m’ont appelé pour me dire que les gendarmes sont en train de les maltraiter. » Et d’affirmer que la directrice de communication d’Albayrak Transport serait partie donner la somme de 25 millions GNF au commandant de l’Eco 4 de Matoto, alias ‘’Commando’’ pour venir disperser les manifestants. « Nous, nous étions tranquillement dans la cour munis de nos badges et de nos tenues. », précise-t-il.

Sur la question de savoir comment les bus se sont retrouvés dans la circulation alors qu’ils sont en grève, M Fofana a chargé à nouveau Mme Canan Shabag, la responsable de la communication. « La dame a déboursé de l’argent pour aller prendre des conducteurs de Conakry Poubelle, dans la cour d’à côté. Ce sont ces conducteurs qui sont venus monter dans nos bus pour les faire sortir. Il y a des encaisseurs qui ont été transformés en receveurs pour vendre les billets dans les bus et des responsables d’encaissement se sont transformés en contrôleurs dans les bus. Donc, ce n’était pas un équipage normal qui était dans les bus. Et en fin de journée, ils ont été payés à 50 000 par personne. Et c’est ce que nous, nous demandons. Ils sont incapables de payer les travailleurs à 50 000 GNF par jour. Mais hier, lorsqu’ils ont pris les travailleurs ailleurs, ils les ont payés à 50 000 GNF par jour. », dénonce le syndicaliste. Il faut noter que depuis la création de cette société, le 1er août 2018, aucun travailleur n’a signé avec elle un contrat de travail.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08