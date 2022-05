Grève des vendeurs de produits pharmaceutiques à N’Zérékoré. Cri du cœur des malades

Déclenchée jeudi, la grève des vendeurs des produits pharmaceutiques est suivie à la lettre dans la ville de N’Zérékoré, ce vendredi 13 mai 2022.

La plupart des points de vente non agréés de médicaments sont fermés. Pour les commerçants de médicaments, cette situation s’explique par les agissements dont ils seraient victimes des nouvelles autorités qui ont décidé d’assainir ce secteur.

Pour le président des vendeurs de médicaments non agréés à N’Zérékoré, la grève est suivie pour soutenir et répondre à l’appel de leurs collègues de la capitale, Conakry.

« C’est dommage ce que nous vivons dans ce pays. On ne peut pas se lever un beau matin et prendre une décision. C’est pourquoi nous avons décidé de rentrer dans la grève ce matin. Nous sommes vraiment désolés pour nos pauvres citoyens. Nous ne sommes pas contre la réglementation mais ça doit se faire avec nous. Mais la décision est unilatérale. Nous avons investi des milliards dans nos marchandises qui sont aujourd’hui stockées au Port. Je pense que le gouvernement doit revenir à des meilleurs sentiments », a expliqué Saïdou Touré.

Une grève qui ne reste pas sans conséquences chez les citoyens. Venu acheter des produits pharmaceutiques, Abdoul Mansaré a été surpris de constater cette triste réalité.

« Nous sommes touchés par cet état de fait. Nous sommes surpris de voir tous ces points de vente de médicaments fermés. Je suis plus peiné ce matin. J’ai un malade et celui qui m’aide n’est pas sorti. C’est difficile. Ici, je n’ai pas d’argent, il me donne à crédit. C’est vraiment difficile pour nous les pauvres de partir dans ces pharmacies dites agréées. Ils sont chers », indique un citoyen.

Depuis plusieurs années, la Guinée lutte contre les produits pharmaceutiques contrefaits en essayant de réglementer le secteur.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’Zérékoré.

