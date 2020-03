Grève du SLECG à Labé : ‘’elle n’est suivie qu’à 40%, beaucoup d’enseignants sont en classe’’ (Labiko Diallo)

Après deux mois de grève, l’heure est au bilan pour l’antenne régionale du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée) à Labé.

Rencontré mercredi, 11 mars, le responsable de cette plateforme à Labé a déclaré que la grève qui était suivie à 100%, a chuté de 60%.

« Beaucoup d’enseignants sont repartis dans les classes dans l’espoir de récupérer leurs salaires qui ont été dévirés et ensuite, récupérer les primes promises. C’est ce qui nous rend la tâche un peu difficile dans ce deuxième mois de la grève. Ce qui est sûr et certain, c’est qu’il y a beaucoup d’enseignants qui ont repris les cours. Si avant on était à 100 %, aujourd’hui, nous sommes à 40 % » reconnaît Mamadou Oury Hawa Labiko Diallo.

Poursuivant, notre interlocuteur précise que les membres du SLECG d’Aboubacar Soumah tirent présentement le diable par la queue.

« C’est la galère mais certains enseignants nous aident. Il y a des contributions volontaires mais qui ne suffisent réellement pas à satisfaire nos besoins. On est dans la galère et on vivote », ajoute le syndicaliste.

Dans la foulée, Mamadou Oury Hawa Labiko Diallo a lancé un appel à l’endroit des enseignants et des parents d’élèves.

« Il faut se ressaisir, vous avez opté pour une tendance qui a permis de récupérer votre salaire. Maintenant, il faut revenir dans les rangs pour continuer le mouvement. Faites comme nous, on n’est pas mort parce que nos salaires sont dévirés. Soutenez-nous pour qu’on puisse aboutir. Aux parents d’élèves, qu’ils se rendent compte que les cours sont bâclés au niveau des écoles. Les parents d’élèves devraient prendre leur responsabilité pour réclamer à l’Etat des négociations », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83