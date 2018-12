Grève du SLECG à Macenta : « les cours sont bien exécutés », (Moussa Kourouma, chef section pédagogique à la DPE)

Déclenchée le 3 octobre dernier sur l’ensemble du territoire national par le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG), la grève des enseignants semble être un lointain souvenir dans la préfecture de Macenta située à plus de 800 km de Conakry.

Contacté sur la place par la rédaction de MEDIAGUINEE, le chef section pédagogique enseignement secondaire à la direction préfectorale de l’éducation de Macenta, Moussa Kourouma affirme qu’il y a longtemps que les choses sont rentrées dans l’ordre dans la préfecture de Macenta.

« A ce jour dans la commune urbaine de Macenta, nous sommes à 45% d’exécution des cours alors que dans nos communes rurales, nous sommes presqu’à 75%. Ce qui veut dire que les cours sont bien exécutés », dira-t-il.

Parlant des contractuels, il a précisé : « Malgré la grève, au début, les contractuels venaient toujours donner les cours et progressivement les professeurs titulaires ont été sensibilisés et ont repris les cours vers la fin du mois de novembre. Et depuis, les cours ont repris à merveille à Macenta (…) Tous les enseignants dont les salaires avaient été gelés pour fait de grève ont eu le salaire dégelé au mois de décembre. Pour le moment aucun salaire n’est gelé à Macenta », a-t-il martelé.

Youssouf Keita, depuis Macenta

+224 666 48 71 30