Grève des enseignants : les négociations butent sur le paiement intégral des 40%, Aboubacar Soumah ferme

Le dialogue entre l’Etat guinéen -dirigé par le ministre d’Etat, conseiller personnel du chef de l’Etat, appuyé du ministre Taliby Sylla et du médiateur Mohamed Saïd Fofana et les syndicalistes conduits par Aboubacar Soumah a ouvert ses portes, mercredi, au palais du Peuple. Après plusieurs heures de discussions, les deux parties ont convenu de la levée de la suspension du salaire du secrétaire général du SLECG.

C’est aux environs de 19 heures que les discussions ont été renvoyées à demain jeudi à 11 heures. Au sortir de la salle des négociations, le syndicaliste Aboubacar Soumah, inflexible sur le payement de 40% avec effet rétroactif d’indiquer : « pour ce qui concerne la levée de la suspension de salaire du S/G du SLECG, il a été saisi et notifié par le gouvernement et qui est déjà résolu et que demain matin, un acte sera présenté sur la table de négociation. En ce qui concerne le payement intégral de la valeur monétaire du point indice représentant les 40% et avec effet rétroactif, c’est sur ce point que nous ne sommes pas entendus encore. On a dit au gouvernement que ce point est non négociable. Malgré le fait qu’ils ont déballé les problèmes liés au budget, nous nous avons exigé à ce que conformément à la lettre que nous avons adressée au chef de l’Etat que ce point est non négociable. Seul le payement de ses 40% qui nous amènerait à lever la grève. S’il n’est pas payé avec effet rétroactif, nous ne pouvons pas lever la grève. Donc, la partie gouvernementale a pris note et nous nous sommes restés sur notre position ».

Le médiateur de la République, Mohamed Saîd Fofana se dit très heureux du déroulement de cette première journée de négociation. « Il faut dire que les choses se passent très bien à notre entendement. C’est une bonne chose parce que les deux parties ont accepté de se rencontrer, ça c’est déjà un acquis. Les positions d’hier ont bougé, donc, nous espérons que les choses vont bouger demain », a ajouté l’ancien Premier ministre d’Alpha Condé.

Pour la partie gouvernementale, représentée par le ministre d’Etat, ministre conseiller personnel du chef de l’Etat, Tibou Kamara estime que cette première journée est une avancée significative. « La compréhension est en train de venir alors qu’il y avait une rupture de contact. Donc, le dialogue continue et il y a eu des avancées parce que chacun est conscient faut mettre la Guinée au-dessus de tout le monde. Donc, les 10% ont déjà été payés à la fin de ce mois de février, les discussions tournent maintenant autour des 30%. Aujourd’hui, nous comprenons les inquiétudes des enseignants et nous sommes sensibles de leur revendications », a-t-il souligné. Concluant être « très optimiste et confiant parce que chacun est conscient et animé d’une sortie de crise dans les meilleures conditions ».

