Grippe aviaire: ce qu’il faut savoir sur l’infection, selon le Pr Mamadou Saliou Sow (interview)

Déclarée comme étant une infection provoquée par des virus grippaux de type A, et en particulier par les sous-types H5, H7 et H9. Et, qui peut également toucher presque toutes les espèces d’oiseaux, sauvages ou domestiques, la grippe aviaire existe en République de Guinée selon le gouvernement depuis quelques semaines. Pour en savoir plus sur cette maladie qui peut se transmettre à l’homme à travers les volailles, Mediaguinee est allé à la rencontre du chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital national Donka. Dans, cette interview que le prof. Mamadou Saliou Sow a accordée lundi 13 juin, à notre rédaction et à nos confrères de Guinée7, a parlé du mode de transmission de la grippe aviaire à l’homme, des symptômes de la maladie chez l’homme, de la dangerosité de la maladie mais également de la prévention de la maladie.

Mediaguinee: C’est quoi la grippe aviaire?

Mamadou Saliou Sow: La grippe aviaire est une infection due à un orthomyxovirus, qui touche les oiseaux, autrement dit, c’est une grippe mais qui affecte les oiseaux. Le plus souvent les vétérinaires de la peste aviaire. Donc, c’est dû à un virus de la famille des orthomyxoviridaes et du genre virus influenza. Il y’a en a trois (3) types : le A, le B et le C. Le A qui infecte non seulement les oiseaux mais aussi les hommes. Le B et C n’infectent que l’homme.

Mediaguinee: Quels sont les signes par lesquels on reconnaît cette maladie chez l’humain ?

Mamadou Saliou Sow: Si c’est chez l’homme c’est la grippe. Ce sont les mêmes signes que le coronavirus. Ce sont les maux de tête, les éternuements, des courbatures puis vous avez les douleurs ostéo-articulaires. Maintenant après, vous avez les signes de gravité, et ce sont les signes de détresse respiratoire.

Mediaguinee: Comment ce virus se transmet à l’homme?

Mamadou Saliou Sow: D’abord vous avez les sources d’infection. Les premières sources, ce sont les matières fécales des oiseaux; et puis après vous avez les sécrétions respiratoires des oiseaux. Et, donc la transmission se fait de deux(2) manières. Soit vous avez une transmission directe : ça sous- entend que vous avez des animaux qui sont infectés, qui pourront transmettre le virus à des animaux non infectés à travers les matières fécales, à travers leurs sécrétions ou alors vous avez une transmission indirecte. Transmission indirecte, cette fois-ci ce n’est pas d’un animal malade à un homme. Mais c’est à travers l’environnement de l’animal autrement dit l’environnement des volailles.

Mediaguinee: Est-ce la grippe aviaire est une maladie mortelle ?

Mamadou Saliou Sow: Oui bien sûr. Surtout s’il y a certains facteurs qui sont là. Et, parmi les facteurs vous avez les personnes âgées. Vous avez aussi les personnes qui n’ont pas beaucoup d’anticorps. Mais aussi des personnes qui ont d’autres maladies telles que : les maladies pulmonaires chroniques, les BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive NDLR) etc… Donc, c’est des personnes qui sont plus à risque. Donc, si ces personnes sont infectées c’est des personnes qui ont plus la malchance de mourir.

Mediaguinee: Les autorités ont confirmé la présence de la grippe aviaire dans le pays. A quel type avons nous affaire?

Mamadou Saliou Sow: Personnellement, je n’ai pas encore reçu les résultats de labo mais, comme je l’ai dit c’est le type A qui peut transmettre le virus à l’animal. En fait, la particularité de ce virus là est que le virus a des protéines. Ce virus est capable de muter très rapidement. Et s’il mute, il va acquérir des matériels génétiques. C’est ce qui fait qu’il peut rapidement modifier ce matériel là et infecter les autres animaux ou oiseaux. Et, l’autre chose qui est particulière à ce virus aussi, c’est le fait que les oiseaux qui guérissent peuvent excréter le virus après guérison pendant au minimum 10 jours. Et, donc ce qui fait qu’ il y a une forte chance que d’autres animaux soient infectés. Il y a aussi le fait que plus la quantité du virus augmente, puis la quantité d’oiseaux infectés augmente, plus vous avez le risque que ça infecte l’homme. Et plus aussi vous avez le risque que ce virus modifie son matériel génétique. Donc c’est ce qui fait la crainte.

Mediaguinee: Comment il faut faire pour prévenir la grippe aviaire ?

Mamadou Saliou Sow: La prévention de cette grippe, elle est à deux(2) niveaux. C’est à dire avant qu’on n’ait cette grippe là, on parle des mesures, une sorte de police sanitaire, ça permet d’abattre ou de désinfecter les oiseaux qui sont malades. Mais, ça permet aussi de vacciner ces oiseaux avec les vétérinaires. Mais, aussi il y a des mesures qu’on appelle des mesures de biosécurité, c’est un ensemble de mesures de prévention et de réglementation visant surtout à réduire les risques de transmission non seulement à l’homme mais aussi l’environnement. Il faut qu’il y ait des vétérinaires pour s’occuper de ça. Également, il y a des mesures de contrôle lorsque la maladie n’existe pas. Ça c’est la surveillance. Comme la façon dont nous surveillons les maladies dans le domaine de la santé.

Elisa Camara

+224654957322