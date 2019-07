Grogne des étudiants à l’université de Foulayah : ‘’nous voulons que nos diplômes nous soient remis officiellement »

Les étudiants de l’université de Kindia ont encore manifesté ce mardi 16 juillet 2019, dans l’enceinte de ladite université. Selon nos informations, c’est suite au retard lié á la remise officielle des diplômes des étudiants sortants qui est á l’origine de cette indignation.

Débutée hier, les étudiants de l’université de Kindia ne désemplissent point concernant l’obtention de leurs diplômes d’étude. Interrogé sur le pourquoi de leur manifestation, le porte-parole des étudiants Abdoulaye Diallo explique :

« Nous sommes là aujourd’hui par rapport á notre remise des diplômes. Ça été annoncée depuis le 30 juin dernier et elle n’a pas eu lieu que parce que il n’y avait pas d’argent. Nous avons pourtant appris á travers nos amis de Labé, de Kankan, de N’zérékoré que leurs remises avaient eu lieu le 30 juin et après ils ont procédé á la paye. Ils ont laissé á ce que certains de nos amis rentrent chez eux et á travers des textos, nous avons appris que nous allons venir faire le retrait des diplômes au niveau de la scolarité et pourtant nous, nous avons informé nos amis qu’il aura une remise officielle de nos diplômes. Donc, si cela ne se passe pas ainsi, ça veut dire donc que nous sommes officieusement venus ici. Si c’est non, nous voulons que nos diplomés nous soient officiellement remis. »

Continuant ses explications, l’étudiant du département de sociologie en attente de son diplôme parle de son recteur et pose moult interrogations á ses encadreurs. « Aujourd’hui, il y’a beaucoup de choses qui se passent á l’université de Kindia. Nous avons appris á travers les medias, que notre recteur n’a pas son doctorat et s’il signe nos diplômes. Cela pourrait avoir un impact sur nous dans l’avenir et nous sachons tous que nous sommes dans un pays où l’accès á l’emploi est un véritable problème. Depuis cette déclaration, nous encadreurs n’ont donné aucune information claire. Nous voulons des éclaircissements sur certains points á savoir est-ce que notre recteur á un doctorat ou pas? Au cas où il n’a pas son doctorat et qu’il arrive á signer nos diplômes, est ce cela aura un impact négatif dans l’avenir. Nous voulons ces réponses », dira-t-il.

Du coté de l’encadrement de l’université, le vice-recteur chargé des Etudes, Samba Barry après avoir écouté les étudiants a répondu en ces termes : « Je commencerais par la première question. En ce qui concerne la remise officielle de vos diplômes, elle se fera á votre convenance. Vos diplômes ne seront pas remis en catimini mais avec le concours du premier responsable de l’université qui est le recteur, Docteur Jacques Kourouma. La deuxième question concernant la détention de son diplôme de doctorat, jusqu’a preuve de contraire, je sais c’est Docteur Jacques Kourouma qui est le recteur de l’Université de Kindia et c’est lui qui va signer vos diplômes. Les diplômes sont reconnus au niveau national et ailleurs car jusqu’á présent je n’ai reçu aucune plainte remettant en cause de l’un de ses diplômes signés. Enfin, je vous demande au calme et l’encadrement de l’université va se retrouver pour fixer une date de votre remise officielle des diplômes », a-t-il martelé.

A noter qu’il y’a de cela quelques mois, le doctorat du recteur de l’Université de Kindia, Docteur Jacques Kourouma est contesté par certains universitaires de ladite université.

Aboubacar Dramé, correspondant régional á Kindia

