Gros plan/ Où sont passés ces ministres de la république ?

Ils ne sont pas les seuls mais sont les plus connus. Mamakany Diallo et Moustapaha Mamy Diaby. Ils occupent les Ministères importants du Plan et des Télécommunications dans le gouvernement Kassory Fofana. Depuis un bon moment, le commun des Guinéens s’interroge sur ce qu’ils font.

Comme Abdoulaye Yéro Baldé, ex-ministre de l’Enseignement supérieur, ils se font de plus en plus discrets. Même la campagne assourdissante pour le double scrutin législatif et référendaire du 1er mars prochain n’a pas eu raison de leur silence. Pourtant ils sont là. Ont-ils trouvé leur chemin de Damas?