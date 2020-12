Groupe Fréquence Médias : Mamadou Oury Diallo, nommé directeur adjoint de FIM24, coordinateur du Service commercial et marketing du Groupe

Monsieur Mamadou Oury Diallo occupe désormais le poste de Directeur adjoint de la télé FIM24. Le Directeur Général du Groupe Fréquence Médias, Aboubacar Diallo, qui a procédé à cette nomination ce vendredi, 11 décembre 2020, lui a également confié la fonction de Coordinateur du Service commercial et marketing dudit Groupe. Par cet acte du DG, les postes de directeurs des médias FIM FM et FIM24 et de leurs adjoints, sont ainsi meublés. Dans les lignes qui suivent, vous avez un aperçu du parcours et de l’expérience professionnels de Monsieur Mamadou Oury Diallo.

C’est sans doute l’un des visages marquants de la presse audiovisuelle guinéenne. En plateau télé ou studio radio, Mamadou Oury Diallo ne passe pas inaperçu. Car il en impose aussi par son physique tout en rondeur. La télé, c’est son univers de prédilection, soit comme animateur d’émissions ou comme chroniqueur de plusieurs talk-shows des médias locaux.

Alors qu’il y a quelques années, ce journaliste n’était encore qu’un junior virevoltant parmi ses aînés de la presse, Mamadou Oury Diallo s’est finalement détaché, à force de travail et d’audace. Aujourd’hui, il boxe dans la catégorie supérieure des animateurs et chroniqueurs de la sphère médiatique guinéenne.

Une montée en grades qu’il doit à la qualité de ses interventions dans les débats politiques et de société, mais aussi à l’aplomb avec lequel il interroge ses invités dans ses différentes émissions. Des invités décrochés parfois à l’usure, dans un environnement où les « bons clients » de la presse se comptent sur les doigts d’une main.

Porté sur les dossiers économiques à forts relents de corruption qui éclaboussent régulièrement des gestionnaires publics en Guinée, Mamadou Oury Diallo fait partie, depuis quelques temps, des membres fondateurs du Réseau international 3i Investigation. Un Réseau qui traque les délinquants financiers et autres prévaricateurs dont l’action nuit au développement des pays.

L’autre entité qui porte son empreinte, c’est le Réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale, dont il assure la présidence depuis plus de deux ans.

Mamadou Oury Diallo baigne d’emblée également, dans la vie associative, puisqu’il est le Président de l’ONG ‘’Club des Métis pour la Promotion de la Paix’’. C’est la structure organisatrice de la première compétition footballistique dédiée à la classe politique guinéenne. Sous le vocable ‘’Tournoi des partis politiques’’, sa première édition s’est tenue en 2019, à Conakry.

Mais, à n’en pas douter, l’influence de Mamadou Oury Diallo s’est faite davantage prégnante, depuis qu’il a posé ses valises chez l’un des plus grands sites internet du pays. Y officiant notamment comme directeur commercial. Ce qui implique qu’il soit aujourd’hui d’un commerce agréable avec les nombreux partenaires de ce portail incontournable de l’actualité guinéenne.

Cette expérience commerciale et tout le vécu journalistique et associatif retracé plus haut, justifient le choix porté sur Mamadou Oury Diallo par le Directeur Général du Groupe Fréquence Médias, pour occuper, cumulativement, le poste de Directeur adjoint de la télé FIM24, Coordinateur du Service commercial et marketing dudit Groupe.

Direction communication de GFM