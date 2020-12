Groupe Fréquence Médias : Talibé Barry, nommé directeur de la Radio FIM FM et directeur des infos du Groupe

Le Directeur Général du Groupe Fréquence Médias, Aboubacar Diallo, a nommé ce mardi, 8 décembre 2020, Monsieur Talibé Barry au poste de Directeur de la Radio FIM FM. Il assure également les fonctions de Directeur des Informations et responsable de la Communication de ce Groupe qui comprend la télé FIM24, le site internet www.fimguinee.com et leurs applications.

Voici en quelques mots un aperçu du parcours de Monsieur Talibé Barry :

En termes de bienveillance, de compétence, de rigueur et de talent, il coche toutes les cases. Autant d’atouts qui ont permis à Talibé Barry de tracer son sillon dans l’univers médiatique guinéen, où seuls ceux qui ont du métier entrent dans le « Saint des Saints ».

On ne se lassera jamais de le dire, Talibé Barry est un journaliste qui a le feu sacré. Toujours prêt à repousser ses limites en termes d’informations. En témoigne son riche parcours professionnel accrocheur.

En 2002, c’est un jeune homme frais émoulu de l’École de journalisme qui commence à squatter les rédactions des journaux de la capitale en quête de son premier job.

Sa solide formation académique et sa sagacité vont lui permettre d’apprendre les ficelles du métier de journalisme et de gravir tous les échelons de la hiérarchie.

C’est ainsi qu’il sera tour à tour journaliste-reporter et Grand reporter au sein d’une rédaction de haute volée où il fit ses débuts. Tout en étant Correspondant en second d’une agence de presse panafricaine.

Last but not least, Talibé Barry a rempli également les fonctions de Secrétaire général et de Rédacteur en chef de plusieurs journaux guinéens. Le tout couronné par le poste de Directeur de Rédactions.

Une riche expérience qui lui vaudra l’insigne honneur de se retrouver à la tête du 1er quotidien privé guinéen en tant que Directeur de Publication. Avec comme cerise sur le gâteau la fonction de Directeur Général d’une radio privée pendant six (6) ans.

De belles prouesses professionnelles couronnées par des distinctions et non des moindres. Telle que le prix Djassa d’or du “Journaliste de l’année” en Guinée qui lui fut attribué en 2012.

Avant cette consécration, Talibé avait tel un joueur chanceux, enchaîné les mains gagnantes, en tant que Nominé dans la catégorie “Meilleure Plume” de la presse guinéenne, respectivement en 2010, 2011 et 2012.

Sa capacité managériale est une autre corde à son arc. De quoi aguicher les structures faitières de la presse guinéenne qui se l’arrachent, tel un trophée. C’est le cas de l’Urtelgui, structure dont il gère le poste de Secrétaire à l’organisation depuis août 2015. Avec un palmarès impressionnant de Coordinateur général de quatre Synergies électorales des radios privées guinéennes.

Talibé Barry, toujours d’attaque, est aussi Co-fondateur et Administrateur général de site internet.

Grosso modo, Talibé est un Homme de l’art, prêt à tremper les mains dans le cambouis. Une bonne pioche pour le Groupe Fréquence Médias dont il est le nouveau Directeur de la radio, FIM FM. Il est également le Directeur des Infos et responsable de la Communication dudit Groupe.