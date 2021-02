Guéasso (Lola) : les éleveurs à la merci des voleurs de bœufs

25 bœufs ont été récemment volés dans la sous-préfecture de Guéasso, précisément à Madina à la frontière guinéenne avec la Côte d’Ivoire. Ils ont été finalement interceptés à Gbékoro, dans la sous-préfecture de Santa (République de Côte d’Ivoire. D’autres voleurs de bétail ont été pris dans la préfecture de Lola en direction de N’zérékoré. Mamadi Bamba est le vice-président des éleveurs de la sous-préfecture de Guéasso a confirmé l’information au micro de Mediaguinee.

« Présentement, les vols de bœufs continuent toujours dans la sous-préfecture de Gueasso. Nous sommes en train de mener des enquêtes. Quand on trouve les coupables, on les remet aux autorités. Il y a de cela de 7 jours, un troupeau qui a été détourné dans le district de Madina en direction de la Côte d’Ivoire a été appréhendé sur le territoire ivoirien. Et les bœufs ont été ramenés sur le territoire guinéen, les voleurs ont pris la fuite.

Dans la forêt de Bodama, entre Guéasso et Lainé, il y a des gens là-bas qui tuent les animaux avec les fusils de chasse de calibre 12 dans la nuit. Ils sèchent la viande dans la brousse avant de la vendre à Lola et à N’zérékoré comme viande de brousse. Or c’est la viande de bœuf. La semaine dernière, quelqu’un a été arrêté à Zougouéta avec de la viande de bœuf séchée. Il est en prison. Je lance un cri du cœur pour que le ministère de l’Elevage l’entende, parce que nous souffrons beaucoup. Nous ne sommes pas Maliens, Ivoiriens ni Burkinabè, nous sommes tous Guinéens.

Chacun a le droit d’exercer le travail qu’il veut. Nous sommes éleveurs. C’est ce que nous avons choisi dans la vie et les autres ont choisi d’autres métiers. Mais les agriculteurs prennent les éleveurs pour des criminels. Nous lançons un appel au gouvernement afin qu’il restructure bien l’élevage en Guinée. Actuellement, les cas d’empoisonnement sont fréquents. Ils mettent le poison sur les maniocs secs pour donner aux bœufs. Et chaque année, le gouvernement donne trois mois aux éleveurs pour leur permettre de trouver à manger pour leurs bœufs pendant la saison sèche.

Les autorités de l’Elevage ne vont pas sur le terrain pour faire une bonne sensibilisation. Les gens pensent que les papiers qui viennent sont tous falsifiés au niveau des maires et des sous-préfets », a-t-il indiqué.

Aminata Condé, correspondant à Lola